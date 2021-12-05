Yılport Samsunspor: 0-2

STAT: Bornova Aziz Kocaoğlu

HAKEMLER: Oğuzhan Aksu (xx), Mehmet Yıldırım (xx), Mert Bulut (xx)

Spor Toto 1'inci Lig'in 15'inci haftasında Yılport Samsunspor deplasmanda Altınordu'yu 2-0 mağlup etti. Konuk ekibin gollerini 25'inci dakikada Savicevic ve 90+4'üncü dakikada Fofana kaydetti. Bu sonuçla Yılport Samsunspor 22 puana ulaşıp 6'ncı sıraya yükselirken, 13 puanda kalan Altınordu düşme hattından kurtulamadı.

9'uncu dakikada gelişen Altınordu atağında soldan Ali Dere yerden çıkardı, ceza yayı önünden Muzaffer'in gelişine vuruşunda top az farkla yandan dışarı gitti.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Altınordu sahasında Yılport Samsunspor'a 2-0 mağlup oldu.

Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü - Spor Haberleri

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