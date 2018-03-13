Yılmaztekin TBMM Genel Kurulunda "İttifakı" Anlattı

AK Parti Şalıurfa Milletvekili Kemalettin Yılmaztekin, TBMM Genel Kurulunda söz alarak, siyasi partilerin seçim ittifakına ilişkin kanun teklifi ile ilgili görüşlerini dile getirdi. Yılmaztekin, konuşmasında, bu düzenlemenin neden desteklenmesini gerektiğini detaylarıyla açıkladı.

Şanlıurfa Milletvekili Kemalettin konuşmasında Yılmaztekin, "Pratikte zaten uygulanmakta olan ittifakın, meşru bir zamanda yapılmasına imkan tanıması açısından meclis çatısı altındaki veya dışındaki tüm siyasi partilerin desteklemesi gereken bir düzenleme olduğunu düşünüyorum" dedi.

Yasaklar kaldırılıyor

Milletvekili Yılmaztekin, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi hakkında şahsı adına söz alarak, düşüncelerini dile getirirken, "Bu tasarıyla, Siyasi Partiler Kanunu ve seçim kanunlarında yer alan yasakların kaldırılması suretiyle, siyasi partilerin milletvekili seçimlerine ittifak yaparak girmelerine olanak sağlamak gibi birçok değişiklik öngörülmektedir" şeklinde konuştu.

Teklif neleri içeriyor

Söz konusu teklifle, siyasi partilerin ittifaklarıyla ilgili olarak kılavuz niteliğinde temel bir düzenleme yapıldığına dikkati çeken Milletvekili Yılmaztekin, Genel Kurul üyelerine hitaben sürdürdüğü konuşmasında," Malumunuz olduğu üzere, demokratik bir düzenin ihdası, hiçbir baskı, zorlama ve etkiye maruz kalmadan, halkın, hür iradesini sandığa yansıtarak yönetime katılmasına bağlıdır. Bunun için gerekli şartları oluşturmak ve güvenlik tedbirlerini almak devletin en temel vazifelerindendir. İşte bu teklifle, seçim bölgelerinin birleştirilmesine, birleştirilen seçim bölgeleri veya sandık bölgelerinde seçmen listelerinin karma şekilde düzenlenmesine Yüksek Seçim Kurulunca karar verilmesine imkan tanınmaktadır"ifadelerine yer verdi.

Pratikte zaten uygulanıyor

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Yılmaztekin, söz konusu teklifte yer alan düzenlemelerin pratikte zaten uygulanmakta olduğuna dikkati çekerek, "Bu teklifin, uygulamadaki bu ittifakın, meşru bir zeminde yapılmasına imkan tanıması açısından meclis çatısı altındaki veya dışındaki tüm siyasi partilerin desteklemesi gereken bir düzenleme olduğunu düşünüyorum. Eğer diyorsanız ki ben ittifak yapmak istiyorum ama bunu halkımıza anlatamam. İttifak yapmak istediklerim sırtını terör örgütlerine dayıyor, şehitlerin akan kanlarının failleridir bunlar, o zaman o sizin bileceğiniz bir iştir" ifadelerini kullandı.

Birlik ve beraberlik ruhunun önemi

Konuşmasında, Türkiye'nin bekasının şer mahfillerince tehdit edildiği bir dönemden geçildiğine vurgu yapan Yılmaztekin, böyle bir dönemde birlik ve beraberlik ruhuyla hareket etmenin her zamankinden daha fazla önem taşıdığını belirtti.

Göz dağı verdi

Türk Silahlı Kuvvetlerinin büyük bir başarı ve kararlılıkla sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatına da dikkati çeken Yılmaztekin, "Şu herkesçe bilinmeli ve akıldan hiç çıkartılmamalıdır ki Türkiye istiklaline ve istikbaline yöneltilecek her türlü tehdit ve saldırıya karşı koyacak güç ve kararlılıktadır hamdolsun. Bu millet ve bu devlet Afrin'i terörden arındırıp Menbiç ve Tel Abyad için uygun zamanı beklerken Kıbrıs'ta bir oldu bittiye izin vermeyecek, ilk fırsatta Kandil ve diğer terör yuvalarını teröristlerin başına geçirecek, Müslümanların ilk kıblesi Kudüs'ü de kendi kaderine terk etmeyecek azim, inanç ve mücadele kabiliyetine de sahiptir Allah'ın izniyle" diye konuştu.

Teröre kucak açanlara veryansın

Teröre kucak açanlara da veryansın eden Milletvekili Yılmaztekin, "Kimisi çimento, iş makineleriyle teröristlere tüneller yaparak, kimisi terör örgütlerine tırlar dolusu silah ve mühimmat vererek, kimisi sivil toplum kuruluşları eliyle finansman sağlayarak yürüttüğümüz milli mücadeleyi akamete uğratmaya çalışırken onlara destek olan, mücadelemizi itibarsızlaştırmak için algı operasyonlarına başvuranlar çok açık ve net söylüyorum ki bu milletin vicdanında esfelisafilinde yerini almıştır" ifadelerine yer verdi.

Yılmaztekin, konuşmasında, 15 Temmuz ruhunun hatırlatmasını da yaparak,"Bu millet nasıl 15 Temmuz günü uçakla, tüfekle, tankla saldıran FETÖ denen hainler güruhuna geçit vermemiş, onları yerle yeksan etmişse Suriye'de, Irak'ta da aynısını yapacak ve teröristlerin başını ezecek, buraları da asıl sahiplerine teslim edecektir inşallah" sözcüklerine yer verdi.

Konuşmasının sonunda cennetmekan Sultan Abdülhamit Han'ın mektubunun bir bölümünü okuyan Milletvekili Yılmaztekin, "Helal etmiyorum" diyor Sultan Abdülhamit Han. "Beni lif lif yolsalar, cımbız cımbız zerrelerimi koparsalar, sarayımı yaksalar, hanumanımı, hanedanımı söndürseler, çoluğumu çocuğumu gözümün önünde parçalasalar helal ederdim de sevgilinin, Muhammed'in (S.A.V.) yolunda yürüdüğüm için beni bu hale getiren ve milletimi ateşe atan insanlara hakkımı helal etmiyorum." diyor. Bizler de helal etmiyoruz. Alemibekaya irtihalinden üç sene sonra Gazi Meclisin çatısı altında şimdi ben de aynı şekilde sesleniyorum, "İslam'ın sancaktarlığını yapıyor ve yapıyoruz" diye saldıranlara ve onlara destek olanlara hakkımızı helal etmiyoruz" diyekonuştu. - ŞANLIURFA