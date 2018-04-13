Yılmaztekin, Sınırın Sıfır Noktasındaki Seçim Bölgesi Akçakale'den Mesaj Verdi

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili ve Anayasa Komisyonu Üyesi Kemalettin Yılmaztekin, sınırın sıfır noktasındaki seçim bölgesi Akçakale'de verdiği mesajlarda, Suriye'deki olaylara dikkati çekerek, "Hainler en kısa sürede Suriye'den temizlenecek. Cumhurbaşkanımız dün olduğu gibi bugün de yarın da mazlumların yanındadır. Türkiye bu konuda üzerine düşen görevi yapacaktır" dedi.

Yoğun meclis programından arta kalan zamanlarını memleketi Şanlıurfa'da geçiren, seçim bölgesini karış karış gezerek halkla buluşan Yılmaztekin, bu kez Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'ya seçim bölgesi Harran ve Akçakale'de eşlik etti. Yılmaztekin, halkın tüm beklentileri hakkında Bakan Fakıbaba'ya bilgi verdi. Yılmaztekin, burada verdiği mesajlarda gündeme ilişkin konulara dikkati çekerek, öncelikle Suriye'de yaşanan olaylara değindi. ABD ve işbirlikçi ülkelere ver yansın eden Yılmaztekin, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bu konudaki kararlılığını dile getirmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu çapulculara pabuç bırakmayacaktır. Bu milletin, bu ümmetin başından Cumhurbaşkanımızı eksik etmesin. Dedi ki Afrin'i dolaştık sıra Telabyad'ta, Afrin'i bitirdik Alah'ın izniyle. Münbiç'ten önce Telabyad'ta yanı başımızda Aynularab'ta Türkmenin, Müslüman Kürdün ve Arabın yurdu Telabyad'da Aynularab'ta bir terör oluşumuna kesinlikle müsaade etmeyeceğimizi bildirdik defalarca. Sağ olsun Allah onu daim etsin, onu bu milletin bu ümmetin başından eksik etmesin. Defalarca bu husustan bahsetti. Dedi ki yanı başımızda Telabyad'ta, sınırlılarımızın boyunca bizi işgale hazır halde bekleyen teröristlere, soysuz it sürülerine müsaade etmeyeceğiz. Suriye bu hainlerden en kısa sürede temizlenecektir. Suçsuz günahsız insanlara, küçük bebeklere kimyasal silah kullanmak hangi insanlıkla bağdaşır. Bunların insan olduğundan söz etmek mümkün müdür. Recep Tayyip Erdoğan buna sessiz kalır mı. Hemen yanı başımızda PYD, PKK ve bunlara destek veren ABD ve İşbirlikçi ülkelerin ülkemize karşı yürüttüğü politikalar ülkemizin bölünmesi için atılan adımlardır. Sayın Cumhurbaşkanımız bunlara asla papuç bırakmayacaktır. Türkiye Cumhuriyeti devletimiz her daim güçlüdür. Bu mücadeleden de da güçlü bir şekilde çıkacaktır" diye konuştu.

Türkiye'nin Fırat Kalkanı'nı Harekatından anlının akı ile çıktığını, Zeytin Dalı Harekatında da aynı başarının sergilendiğini vurgulayan gençliğin ağabeyi Yılmaztekin, Afrin'de 4 bin 123 teröristin etkisiz hale getirildiğini, Kuzey Irak'ta 337 teröristin etkisiz hale getirildiğini vurguladı.

Akçakale'nin nüfusundan fazla Suriyeli misafir ağırladığını bildiren Kemalettin Yılmaztekin, Fırat Kalkanından sonra 160 bin Suriyelinin geri döndüğünü, Afrin'e de dönüşlerin sağlanacağını kaydetti. Suriye toprakları güvenli hale gelinceye kadar Suriyeli misafirleri ağırlamaya devem edeceklerini anlatan Yılmaztekin, bu konuda misafirperverlik örneği veren hemşerilerine de teşekkür etti. - ŞANLIURFA