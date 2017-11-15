Yılmazer'den Sapancalı Hemşerilerine Teşekkür

SAPANCALI HEMŞERİLERİME TEŞEKKÜRLER

Yastık altındaki altınlar milli ekonomiye kazandırıldığını belirten Başkan Yılmazer, "Biliyoruz ki yastık altında duran altının kimseye faydası yok. Fakat ülke ekonomisine faydası büyük olacaktır. Cumhurbaşkanımız Sayın; Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan çağrıya cevap verilmesi neticesinde, ekonomiye yeni kaynak yaratırken, yastık altı altınlar riskten korunacak ve yüzde yüz devlet garantisinde saklanma imkânı bulmuş olacaktır. Çağrıya duyarsız kalmayan Sapancalı hemşerilerimize, bu meseleyi milli mesele olarak kabul edip önemseyen ve Türkiye'de en çok destek veren ilçe olarak ülkenin gelişmesine katkı sağladıkları için Sapanca halkına teşekkür ediyorum" dedi.

SAPANCA MİLLİ MESELEYE SAHİP ÇIKTI

Önceki Gün Sapanca Belediye Başkanı Doç. Dr. Aydın Yılmazer'i makamında ziyaret eden Sapanca Ziraat Bankası Şube Yöneticisi Dr. Zafer Sezgin "Cumhurbaşkanı Sayın; Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısını milli bir mesele olarak önemseyen Başkan Yılmazer'e ülkem adına teşekkür ediyorum. Diğer şubelerden aldığımız bilgiler doğrultusunda Sapancalı halkımızın bu çağrıyı milli mesele olarak önem veren, sahip çıkan ilçe olduğu gözlendi. Bu başarıda Sapanca Belediye Başkanı Doç. Dr. Aydın Yılmazer'in desteği kuşkusuz ki göz ardı edilmeyecek kadar fazla, başkanımızın geçtiğimiz günlerdeki çağrı desteğinin ardından şubemize gelenlerin sayısı artmış ve Türkiye'de en çok destek veren ilçe Sapanca olmuştur" şeklinde konuştu.

Yapılan görüşmede, yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılması çağrısına destek verilmesiyle Sapanca Ziraat Bankası Şubesinden yaklaşık 20 kilo altın toplandığı bilgisi verildi.