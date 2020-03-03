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Yılmaz: Yatırımların önünü açmayı sürdüreceğiz

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, kurum olarak tüketici memnuniyetini faaliyetlerinin merkezine alan bir anlayışla çalışmaya devam edeceklerini belirterek, "Piyasalarımızın adil, rekabetçi ve öngörülebilir yapısını korumayı ve yatırımların önünü açmayı sürdüreceğiz" dedi.

03.03.2020 10:47 | Son Güncelleme: 03.03.2020 10:47
Yılmaz: Yatırımların önünü açmayı sürdüreceğiz

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, kurum olarak tüketici memnuniyetini faaliyetlerinin merkezine alan bir anlayışla çalışmaya devam edeceklerini belirterek, "Piyasalarımızın adil, rekabetçi ve öngörülebilir yapısını korumayı ve yatırımların önünü açmayı sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: Dunya.com

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