Yılmaz: Yatırımların önünü açmayı sürdüreceğiz

03.03.2020 10:47 | Son Güncelleme: 03.03.2020 10:47

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, kurum olarak tüketici memnuniyetini faaliyetlerinin merkezine alan bir anlayışla çalışmaya devam edeceklerini belirterek, "Piyasalarımızın adil, rekabetçi ve öngörülebilir yapısını korumayı ve yatırımların önünü açmayı sürdüreceğiz" dedi.