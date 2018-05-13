Yılmaz Vural, Tuttuğu Takımı İlk Kez Açıkladı: Sakaryasporluyum
Sık sık Fenerbahçe'nin başına geçmek istediğini söyleyen Yılmaz Vural, "Sakaryalıyım, memleketim Sakarya. Tuttuğum takım da Sakaryaspor." dedi.
Türkiye'de birçok farklı takımda teknik direktörlük yapan ve son olarak Eskişehirspor'u ligde tutmayı başaran Yılmaz Vural, tuttuğu takımın Sakaryaspor olduğunu söyledi.
Sürekli farklı takım çalıştırmasıyla ilgili, "Evliya Çelebi, benim kadar gezmemiştir. 81 vilayeti kasabasına kadar bilirim. Hakkari'den Edirne'ye kadar biliyorum' diyen teknik direktör Yılmaz Vural ilk kez tuttuğu takımı açıkladı. Deneyimli çalıştırıcı memleketi Sakaryaspor'u desteklediğini söyledi.
Radyospor'a konuşan Vural'ın açıklamaları şöyle;
"SAKARYALIYIM, TUTTUĞUM TAKIM SAKARYASPOR"
"Sakaryalıyım, memleketim Sakarya. Tuttuğum takım da Sakaryaspor. Pek çok arkadaşımızla Bandırmaspor maçını izledik. Biraz sıkıntılı bir maç oldu. Sakaryaspor baskılı oynamasına rağmen gol bulamadı. Zor olan bu müsabakadan, 2 puan kaybı ile ayrıldı. İş ikinci maça kaldı, görüntü Bandırma'dan yana. Umarım kendi memleketim olan Sakaryaspor bu turu aşar ve 1.Lig'e geri döner."
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Oooo toprağam adamsın inşallah yeni stat yeni futbolcular 1. Ligde görürüz Adamın dibi YILMAZ VURAL...Cevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır
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Ilk defa açıklamiyor ki bir programda daha söylemiştiCevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır
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çok mu önemli.Cevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
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Bu adam superlig takımlarından birini tutmuyorsa bende bir şey bilmiyorum!Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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baktıki fener dedi dedi kimse hesaba almadı takım teslim etmedi, oda makul olan takım çalıştırabileceği takımları söylemeye başladı akıllanmışCevap Yaz 2 7 Yayından Kaldır