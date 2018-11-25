Yılmaz Vural, Oyundan Aldığı Oyuncusunu Omzunda Taşıdı
Adana Demirspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, Adanaspor ile oynanan derbi karşılaşmasında oyundan aldığı Kosecki'yi omuzunda taşıdı.
5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda büyük çekişmenin yaşandığı Adana derbisi, 1-1 berabere sonuçlandı. Adana Demirspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, takımının golünü kaydeden Kosecki'yi ikinci yarıda oyundan aldı.
OYUNCUSUNU OMZUNDA TAŞIDI
Yerini Kage'ye bırakan Kosecki'yi omzuna alan Yılmaz Vural, oyuncusunu kulübeye kadar taşıdı. Mavi lacivertli taraflarlar Vural'ın bu hareketine alkışlarla karşılık verdi.
(Ajansspor)
YORUMLAR