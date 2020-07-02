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Yılmaz Vural: "Ligdeki son 3 hafta heyecanlı hale geldi"

- Yılmaz Vural: "Ligdeki son 3 hafta heyecanlı hale geldi" Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, "Puan yakınlaşması ligin son 3 haftasını heyecanlı hale getiriyor.

02.07.2020 23:34 | Son Güncelleme: 02.07.2020 23:41

- Yılmaz Vural: "Ligdeki son 3 hafta heyecanlı hale geldi"

İSTANBUL - Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, "Puan yakınlaşması ligin son 3 haftasını heyecanlı hale getiriyor. İnşallah bundan sonra bir şanssızlık yaşamayız" diye konuştu.

TFF 1. Lig'in 31. haftasında Akhisarspor deplasmanda İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti. Müsabaka sonrası basın toplantısında konuşan Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, kesin kazanmak amacıyla burada olduklarını belirterek, "İstanbulspor'un 1 gün evvel rakibi Adanaspor ve Osmanlıspor'un kaybetmesiyle onların ligde kalmasını sağlamıştı. İstanbulspor bu anlamda kadrosunda oynayan 5 oyuncusundan eksik haldeydi. 5 tane yepyeni oyuncuyla oynadılar onlar yerine. Bunun öncesinde çok çok deneyimimiz olmuştu. Türkiye'de en çok paslı oyun oynayan bir takım İstanbulspor, hocalarını kutluyorum. İkinci devre yaptıkları değişikliklerle Erdem ve Emir gibi genç kardeşlerimiz oyuna katıldı. Bizim kadromuzda da 6 oyuncumuz yoktu, 4 ü sakatlık, 2'si ceza nedeniyle. Geçen hafta 7 oyuncumuz yoktu. Altay maçından sonra 2 tane maç kazanmak son 3 haftaya 51 puanla girmek nasip oldu. Artık ligin Hatay dahil olmak üzere 1. ve 2.'si yok. Öyle maçlar oynayacağız ki İstanbulspor'un kadro yapısına bakılınca yenerim diye bakılacak bir takım değil. O yüzden tedbirli konuşmamız gerekiyor. Biz önce kazanalım 60 puan yapalım diye düşünüyoruz. Maç maç bakıyoruz. 3 tane geriye maçımız kaldı. Bu hafta Balıkesirle oynayacağız, sonra Boluspor ve sonra Keçöregücü gelecek. Dolayısıyla herkesin play-off'ta olma ve ben çıkabilir miyim gibi oynayacağı lig var. Puan yakınlaşması ligin son 3 haftasını heyecanlı hale getiriyor. İnşallah bundan sonra bir şanssızlık yaşamayız. Önümüzdeki hafta sakat oyuncularımız dönemeyecek ama cezalı oyuncularımız dönecek. Bu hafta sadece kalecimiz kart gördü. O yüzden kart cezalımız yok. Biraz dinlenip hemen Balıkesir takımını misafir edeceğiz ve o maça hazırlanacağız. Ben hakem kardeşimi tebrik ediyorum. Bizim adımıza çok gergin maçtı. Eleştirilecek bir taraf varsa Lukac topu aldığında kontra başlayacaktı ama arkası dönüktü faul verdi. Kalecimiz orada haklı itirazına kart gösterdi. Maç boyunca yaptığı 1 hataya hata demem. Kendisini kutluyorum. Oyunda hakemlik bir problem olmadı. İstanbulspor'u canı gönülden kutluyorum. Çok keyifli iyi top yapan bir takım. Birkaç tane daha bitirici oyuncu olsa bugün onlarda play-off'ta olabilirdi. Kulüp başkanı benim dostum ve yakın olduğum bir camia" dedi.

Yılmaz Vural: 'Ligdeki son 3 hafta heyecanlı hale geldi'

Kaynak: İHA

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