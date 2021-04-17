SPOR Yılmaz Vural: Ligde kalma puanının 45'e yakın olacağını düşünüyorum
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SPOR Yılmaz Vural: Ligde kalma puanının 45'e yakın olacağını düşünüyorum

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Yılmaz Vural: Ligde kalma puanının 45'e yakın olacağını düşünüyorumRamazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)- Yılmaz Vural, "Bu sene ligde kalma puanının ben 45'e yakın olacağını düşünüyorum.

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Yılmaz Vural: Ligde kalma puanının 45'e yakın olacağını düşünüyorum

Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ, (DHA)- Yılmaz Vural, "Bu sene ligde kalma puanının ben 45'e yakın olacağını düşünüyorum. O açıdan biz oynadığımız her maçı kazanmak için sahaya çıkacağız" dedi.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, deplasmanda 3-2 kazandıkları Yukatel Denizlispor maçının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kritik bir maçta kazandıkları için sevinçli olduklarını belirten Yılmaz Vural, "Beraberlik iki takıma da yaramıyordu. Berabere bitse, iki takım da el ele tutuşup giderdik diye tahmin ediyorum. En azından bizim umudumuz var. Matematiksel bakıldığı zaman Denizlispor'un da umudu var. Önlerinde 7 maçı var, 21 puan yapar, herkesi yenerlerse 48 puanla ligde kalırlar. Çünkü bu sene ligde kalma puanının ben 45 puanlara yakın olacağını düşünüyorum. O açıdan biz oynadığımız her maçı kazanmak için sahaya çıkacağız" diye konuştu.

"HER MAÇIN BAŞKA BİR HİKAYESİ VAR"

Önlerinde final niteliğinde karşılaşmaların olduğunu ifade eden Vural, "Bizim gibi sıkıntısı olan Yeni Malatyaspor, Medipol Başakşehir ve Kasımpaşa takımlarıyla oynayacağız. Fenerbahçe şampiyonluğa oynuyor. İki takım daha var, Gaziantep FK ve Alanyaspor rahat olan takımlar. Dolayısıyla her maçın başka bir hikayesi var. Çarşamba günü Yeni Malatyaspor maçını kazanırsak, takımımızın ligde kalma şansının çok artacağını düşünüyorum. Umarım başarırız" diye konuştu.

SPOR Yılmaz Vural: Ligde kalma puanının 45'e yakın olacağını düşünüyorum
SPOR Yılmaz Vural: Ligde kalma puanının 45'e yakın olacağını düşünüyorum
SPOR Yılmaz Vural: Ligde kalma puanının 45'e yakın olacağını düşünüyorum
SPOR Yılmaz Vural: Ligde kalma puanının 45'e yakın olacağını düşünüyorum

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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