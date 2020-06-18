HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Yılmaz Vural: Koronavirüs salgınından psikolojik olarak etkilenmedik

TFF 1'inci Lig'de 3 aylık koronavirüs salgını duraklaması sonrası çıkacağı Altay maçına hazırlanan Akhisarpor'da basın toplantısı düzenleyen teknik direktör Yılmaz Vural, salgından psikolojik olarak etkilenmediklerini söyledi.

Yılmaz Vural: Koronavirüs salgınından psikolojik olarak etkilenmedik
18.06.2020 12:03 | Son Güncelleme: 18.06.2020 12:07

TFF 1'inci Lig'de 3 aylık koronavirüs salgını duraklaması sonrası çıkacağı Altay maçına hazırlanan Akhisarpor'da basın toplantısı düzenleyen teknik direktör Yılmaz Vural, salgından psikolojik olarak etkilenmediklerini söyledi. Aylardır kulübün Yılmaz Atabarut Tesisleri'nden çıkmayıp tesise karargah kuran Vural, "Ara bayağı uzun oldu. 19 Mart'ta Altay deplasmanına gidip 1 gün sonra maça çıkacakken lig durdu. Rakibimizle 3 aydan uzun süre sonra karşılaşacağız. 24 Mart-28 Nisan arası futbolcularımızı evlerinden online canlı bağlantılarla çalıştırdık. 29 Nisan-10 Mayıs arasında 6'şarlı gruplar halinde antrenman yaptık. 11 Mayıs'tan bu yana da takım halinde çalışıyoruz. Toplam 65-70 antrenman yapmış olarak kalan 6 haftayı oynayacağız. Tek dezavantajımız özel maç yapamamak" dedi.

Takıma uygulanan 2 koronavirüs testinin de negatif çıktığını hatırlatan Yılmaz Vural, "Psikolojik olarak sıfır etkilendik. Ben 19 Nisan'da İstanbul'a gidip ailemi getirdim ve o günden beri tesisten dışarı çıkmadım. Burayı bir merkez haline getirip takımı yönettik. Aylardır futbola ara verdikten sonra hakikaten takımın psikolojisi yeniden düzene sokmak kolay değil. Ama bizimkiler tecrübeli bir ekip, dolayısıyla bu konuda hemen hemen sıfır etkilendiler. Takımı hazırlarken hem taktiksel anlamda hem psikolojik anlamda bir hazırlık gerekiyor. Tüm faktörleri oluşturduğumuzu düşünüyorum" diye konuştu. Ligde kolay maç olmadığını belirten Vural, "Bizim gibi iddialı Altay'a konuk olacağız. 14 haftadır Atay'ı inceliyoruz ama futbolda ertesi gün ne olacağı belli olmaz. Kazanırsak hem ikincilik yarışı sürer hem Play-Off'ta çok daha sağlam konuma geliriz" dedi.ALPEREN VE ERGİN DE YOKAltay deplasmanında arka adalesinde yırtık meydana gelen Muhammet Reis ve uzun süreli sakatlıktan çıktıktan sonra hazır olmayan Hasan Ali'den yararlanamayacak Akhisarspor'a Ergin Keleş ve Alperen Babacan'dan kötü haber geldi. Antrenman maçında çarpışan iki oyuncudan Ergin'in ayak bileği burkulurken Alperen'in de omzunda yırtık meydana geldi. İki futbolcu da maçta forma giyemeyecek. Akigo'da eksiklerin sayısı 4'e çıktı.

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Galatasaray, yeni sezonun ilk yarısında Muslera'nın sözleşmesini donduracak Spor
Galatasaray, yeni sezonun ilk yarısında Muslera'nın sözleşmesini donduracak
Ederson'la çarpışan Eric Garcia, oksijen maskesi takılarak hastaneye götürüldü Spor
Ederson'la çarpışan Eric Garcia, oksijen maskesi takılarak hastaneye götürüldü
Güzel sporcu durmak bilmiyor! Önce eşiyle soyundu, sonra banyo yaptığı anları paylaştı Spor
Güzel sporcu durmak bilmiyor! Önce eşiyle soyundu, sonra banyo yaptığı anları paylaştı
Beşiktaş, Caner Erkin ve Pedro Rebocho'yu yeni sezon kadrosunda düşünmüyor Spor
Beşiktaş, Caner Erkin ve Pedro Rebocho'yu yeni sezon kadrosunda düşünmüyor
Nihat Özdemir'in Fenerbahçe isyanı: Ben kendi ipimi kendim çekerim Spor
Nihat Özdemir'in Fenerbahçe isyanı: Ben kendi ipimi kendim çekerim
Manchester City, Arsenal'i 3-0 mağlup etti Spor
Manchester City, Arsenal'i 3-0 mağlup etti
Napoli, Juventus'u penaltılarla geçerek kupanın sahibi oldu
Napoli, Juventus'u penaltılarla geçerek kupanın sahibi oldu
Muslera taburcu edildi: Zor zamanımda tüm ülke yanımda oldu
Muslera taburcu edildi: Zor zamanımda tüm ülke yanımda oldu
Ligde kalma mücadelesi veren Deportivo'da Emre Çolak, kritik maçta penaltı kaçırdı
Ligde kalma mücadelesi veren Deportivo'da Emre Çolak, kritik maçta penaltı kaçırdı
Fenerbahçe, üyelikten istifa eden Özdemir'in federasyon başkanlığını da bırakmasını istiyor
Fenerbahçe, üyelikten istifa eden Özdemir'in federasyon başkanlığını da bırakmasını istiyor
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, PFDK'ya sevk edildi
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, PFDK'ya sevk edildi
UEFA, Avrupa kupalarıyla ilgili önümüzdeki yılın takvimini belirledi
UEFA, Avrupa kupalarıyla ilgili önümüzdeki yılın takvimini belirledi
Domagoj Vida'nın eşine 2.5 milyon TL'ye araba alması, Beşiktaş taraftarının tepkisini çekti
Domagoj Vida'nın eşine 2.5 milyon TL'ye araba alması, Beşiktaş taraftarının tepkisini çekti
Gelin-görümce krizi büyüyor! Survivor'ın olaylı yarışmacısı, yengesine fena patladı
Gelin-görümce krizi büyüyor! Survivor'ın olaylı yarışmacısı, yengesine fena patladı
Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi eleyen Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme 3 hafta forma giyemeyecek
Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi eleyen Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme 3 hafta forma giyemeyecek
Zinedine Zidane, Real Madrid'in başında 200. kez yer aldı
Zinedine Zidane, Real Madrid'in başında 200. kez yer aldı
Beşiktaş, Krasnodar'ın kalecisi Stanislav Kritsyuk ile ilgileniyor
Beşiktaş, Krasnodar'ın kalecisi Stanislav Kritsyuk ile ilgileniyor
Son Dakika: UEFA, 2020 Şampiyonlar Ligi finalini Lizbon'a verdi! 2021 finali İstanbul'da oynanacak
Son Dakika: UEFA, 2020 Şampiyonlar Ligi finalini Lizbon'a verdi! 2021 finali İstanbul'da oynanacak
Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe kulüp üyeliğinden istifa etti
Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe kulüp üyeliğinden istifa etti
Trabzonsporlu Sörloth, Emre Belözoğlu ile arasında geçenleri anlattı: Kavga çıkartmaya çalıştı
Trabzonsporlu Sörloth, Emre Belözoğlu ile arasında geçenleri anlattı: Kavga çıkartmaya çalıştı
Hector Bellerin'den alkış toplayan kampanya: Her galibiyete 3 bin ağaç
Hector Bellerin'den alkış toplayan kampanya: Her galibiyete 3 bin ağaç
Bakan Koca, sevinç görüntülerine isyan etti: Bazen dozu kaçıyor
Bakan Koca, sevinç görüntülerine isyan etti: Bazen dozu kaçıyor
UEFA Avrupa Ligi'nde kalan maçlar 10-21 Ağustos'ta Almanya'da oynanacak
UEFA Avrupa Ligi'nde kalan maçlar 10-21 Ağustos'ta Almanya'da oynanacak
Arsenal'li Mesut Özil, Manchester City maç kadrosuna alınmadı
Arsenal'li Mesut Özil, Manchester City maç kadrosuna alınmadı
Aston Villa-Sheffield United maçında atılan gol, teknoloji devreye girmeyince fark edilmedi
Aston Villa-Sheffield United maçında atılan gol, teknoloji devreye girmeyince fark edilmedi
TFF Başkanı Nihat Özdemir: Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'da seyircili oynanması harika
TFF Başkanı Nihat Özdemir: Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'da seyircili oynanması harika
Everton'lı Cenk Tosun'dan Liverpool'a gözdağı: Derbiyi kazanacağız
Everton'lı Cenk Tosun'dan Liverpool'a gözdağı: Derbiyi kazanacağız
Rıdvan Dilmen, UEFA'nın İstanbul finali ile ilgili kararını eleştirdi: Bu karar eksidir
Rıdvan Dilmen, UEFA'nın İstanbul finali ile ilgili kararını eleştirdi: Bu karar eksidir
Ünlü rapçi Ben Fero'dan NBA yıldızlarını aratmayan inanılmaz smaç
Ünlü rapçi Ben Fero'dan NBA yıldızlarını aratmayan inanılmaz smaç
Sörloth'un babasının hedefinde Emre Belözoğlu var: Kulübün en çok nefret edilen ismi
Sörloth'un babasının hedefinde Emre Belözoğlu var: Kulübün en çok nefret edilen ismi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Donald Trump Halife Hafter Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Şeyma Subaşı Yasmin Erbil Mustafa Ceceli
Spor Fatih Terim Gökhan Gönül Bülent Uygun Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Daha Fazla Bursa Ankara Elazığ Arsenal
Şu an buradasınız: Yılmaz Vural: Koronavirüs salgınından psikolojik olarak etkilenmedik - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.6.2020 12:30:54. #1.14#
title