Yılmaz Vural kimdir? Yılmaz Vural koronavirus oldu mu? Yılmaz Vural sağlık durumu nasıl?

Koronavirüse yakalanan deneyimli teknik adam Yılmaz Vural tedavi altına alındığı hastanede yoğun bakıma kaldırıldı. Vural'ın entübe edildiği öğrenildi. Peki, Yılmaz Vural kimdir? Yılmaz Vural sağlık durumu nasıl?

Türk futbolunun önemli isimleri arasında yer alan Yılmaz Vural yeniden koronavirüse yakalandı ve Kadıköy'de özel bir hastaneye kaldırıldı. Yılmaz Vural kimdir? Yılmaz Vural koronavirus oldu mu? Yılmaz Vural sağlık durumu nasıl?

YILMAZ VURAL KİMDİR?

Doğum tarihi: 1 Ocak 1953

Kaç yaşında: 67yaşında

Nereli: Adapazarı

Boy: 1,74 m

1970-1974 yılları arasında amatör futbolcu olarak top koşturan Yılmaz Vural, 1974-1975 sezonunda 2. Lig ekibi Sivasspor'da profesyonel futbol kariyerine başladı. Sonrasında 3. Lig kulüplerinden Tekirdağspor ve Hacettepe'de forma giydi. 1978-1979 sezonununun sonunda 3. Lig'de forma giydiği Ankara Demirspor'da profesyonel futbol kariyerine nokta koyup antrenörlüğe başladı.

TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

Türk futboluna teknik direktör olarak hizmet etmekte olan bir spor adamıdır. Yılmaz Vural'ın ilk teknik direktörlük deneyimi 1986 yılında Malatyaspor ile başlamıştır.[1] Okan Üniversitesi, teknik direktör Yılmaz Vural ile anlaştı. Vural, yeni öğretim döneminde Spor Yönetimi Bölümü'nde öğretim görevlisi olarak futbol derslerini verecektir. 20 Şubat 2014 tarihinde, Spor toto 2. Lig Kırmızı grupta mücadele eden Bayrampaşa kulübünü devralmak istediğini açıkladı.

YILMAZ VURAL SAĞLIKDURUMU

Tedavisinin yapıldığı hastanede yoğun bakım ünitesine alınan Vural, koronavirüs tedavisi prosedürleri kapsamında entübe edildi.

HAZİRAN AYINDA DA KORONAYA YAKALANMIŞTI

67 yaşındaki deneyimli çalıştırıcı Akhisarspor'un başındayken haziran ayında da koronavirüse yakalanmıştı. Tedavi süreci başarılı geçen Vural sağlığına kavuştuktan sonra taburcu edilmişti.