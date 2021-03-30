Yılmaz Vural ilk antrenmanına çıktı
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Yılmaz Vural ilk antrenmanına çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Yılmaz Vural ilk antrenmanına çıktı

BB Erzurumspor'un yeni Teknik Direktörü Yılmaz Vural takımla ilk antrenmanına çıktı.

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BB Erzurumspor'un yeni Teknik Direktörü Yılmaz Vural takımla ilk antrenmanına çıktı.

Süper Lig'in 32. haftasında pazar günü saat 13.30'da Konyaspor'u ağırlayacak olan BB Erzurumspor, Teknik Direktör Yılmaz Vural yönetiminde hazırlıklarını sürdürdü. Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmana milli takımlarda bulunan Novikovas, Omolo ve Rashani katılmadı. - ERZURUM

Yılmaz Vural ilk antrenmanına çıktı
Yılmaz Vural ilk antrenmanına çıktı
Yılmaz Vural ilk antrenmanına çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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