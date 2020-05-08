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Yılmaz Vural: Hedefimiz Süper Lig

Yılmaz Vural: Hedefimiz Süper Lig
08.05.2020 11:41 | Son Güncelleme: 08.05.2020 11:41

TFF 1'inci Lig'den Süper Lig'e dönmeyi hedefleyen Akhisarspor, koronavirüs salgını yüzünden maçlara verilen ara sonrası yeniden hazırlanma dönemini sezon başı gibi geçirecek.

TFF 1'inci Lig'den Süper Lig'e dönmeyi hedefleyen Akhisarspor, koronavirüs salgını yüzünden maçlara verilen ara sonrası yeniden hazırlanma dönemini sezon başı gibi geçirecek. 12 Haziran'da yeniden start alacak lig öncesi tam kadro olarak sosyal mesafeyi koruyup, gruplar halinde çalışmaya başladıklarını söyleyen teknik direktör Yılmaz Vural, "Koşu çalışmaları yapıyoruz. Topla antrenmanlara 15 Mayıs'ta başlamayı planlıyoruz" diye konuştu.

Deneyimli teknik adam, "Sezon başı gibi hazırlık dönemi geçireceğiz. Bizim tek hedefimiz Süper Lig. 19 Mart'ta sezona ara verilmeden önce ligin en formda takımıydık. Süper Lig hattının yalnız 2 puan gerisindeyiz. Kalan 6 maç bizim için final olacak. Tüm takım bunun bilincinde. Lig tekrar start alınca kaldığımız yerden yeniden başlayıp finallere çıkacağız" dedi.

Akhisarspor lige dönüşte ilk maçını yarıştaki en önemli rakiplerinden Altay'la İzmir'de oynayacak.


Kaynak: DHA

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