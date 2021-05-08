Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Kasımpaşa maçının ardından
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Kasımpaşa maçının ardından

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Kasımpaşa maçının ardından
Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu - Haberler | Spor

Süper Lig'in 40. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup olan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un teknik direktörü Yılmaz Vural, maçı kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Süper Lig'in 40. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup olan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un teknik direktörü Yılmaz Vural, maçı kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Yılmaz Vural, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, rakibin çok ofansif futbol oynadığını bildiklerini, maçın ilk yarısında 4 ciddi pozisyona girdiklerini anlattı.

Attıkları golün kırılma noktası olduğunu belirten Vural, "Gol atıyorsunuz, ofsayt kararı verilene kadar geçen süre 5 dakika. Dolayısıyla başladığımızda tempoyu yeniden getirmek mümkün olmadı. Sonrasında rakibin de 16 ve 42'nci dakikada iki pozisyonu vardı." dedi.

Vural, ikinci yarı pozisyona girmelerine rağmen sonuç alamadıkların ifade ederek, "İkinci yarı başladı, bizim 5 pozisyon rakibin 4 pozisyonu oldu. 2 santrafor oynatmaya çalıştık. Pozisyon da bulmamıza rağmen topu kaleye gönderemezseniz tabii ki istediğiniz sonucu alamıyorsunuz. 1-0 kaybettik. Umut var. 40 puan yapabilirsek Alanya ile. Rakiplerimiz Kayseri ve Ankaragücü'nün maçları da kolay maçlar değil. Kayseri, Başakşehir ve Fenerbahçe ile oynuyor. Siz kazanıp o ikisini kaybederse ikili averaj daha iyi. Olabilir olması da mümkün olaydır." diye konuştu.

Rakiplerin rahat olmadığını vurgulayan Yılmaz Vural, şöyle konuştu:

"Fenerbahçe'nin yukarıdaki şansı devam ediyor ve Kayseri'nin beklediğimiz 40 puanda kalması mümkün olabilir. Ankaragücü'ne gelince son maçlarını kaybettiği için demoralize olmuş durumda. Oynayacağı rakip Kasımpaşa. Kasımpaşa hala derin nefes alamadı. Son maçını Alanya ile oynayacak acaba diye düşünüyorsunuz. Alanya'nın 5'incilik şansı devam edecek olursa o maçta çok hedefli bir takımla oynamış olur. Futbolda her şey var. Son dakikada şampiyon olmuş takımlar var umudu kesmişken. Ben kendi adıma oyuncularımı 3 gün sonraki maça hazırlayamaya çalışacağım ve ben '40 puan yapalım düşeceksek öyle düşelim' diye düşünenlerdenim."

Vural, hakem hatalarının kendilerini zor durumda bıraktığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Maçı buraya gelmeden yayıncı kuruluşta tekrar izledim nasıl bir ofsayt bilmiyorum 5 dakikada karar verildi, demek ki çok kritik bir pozisyon. Karara her taraftan bakılıp incelenmeye çalışılıyor. Murat'ın içeri girip rakiple mücadelesinde rakibin omzuyla müdahalesi var ve adam düşüyor buna müsaade var mı içeride. Böyle bir şey var mı bu penaltı verilebilir, olur. Ama ne derseniz deyin atı alan Üsküdar'ı geçti. Erzurumspor olarak bir sürü hakem hatalarının başımıza iş açtığı bir sezon geçirdik. En azından ben 10 maçta, her maçta bir hakem hatasından kaynaklı çok kritik kararlar verildiğini söyleyebilirim. Sonuç olarak ben hala düşmüşlüğü kabul etmiyorum. Futbolda mucizelerin gerçekleşmesinin olası olduğunu, matematiksel şansın devam ettiği sürede de olayı bırakmamız gerektiği kanaatindeyim."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Müge Anlı Özcan Deniz Demet Akalın
Spor Mesut Özil Cyle Larin Gökhan Gönül Sergen Yalçın Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aksa Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Kasımpaşa maçının ardından - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.5.2021 00:35:02. #1.16#

title