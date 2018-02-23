Yılmaz Vural, Giresunspor'daki Görevinden İstifa Etti
Spor Toto 1. Lig takımlarından Giresunspor'un yeni teknik direktörü Yılmaz Vural, üç maç sonra sürpriz bir şekilde istifa kararı aldı.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'un başına geçen Yılmaz Vural, yeni takımıyla başarılı sonuçlar alamayınca, sürpriz bir kararın altına imza attı.
Giresunspor ile üç lig maçına çıkan Yılmaz Vural, henüz takımıyla puan alamadı. Yılmaz Vural'ın ilk maçının ardından Giresunspor'da galibiyet için dualar okunup, kurban kesilmesine rağmen kötü gidişat sona ermedi.
"HOCAMIZLA KARŞILIKLI GÖRÜŞEREK YOLLARIMIZI AYIRDIK"
Son olarak geride bıraktığımız salı günü Elazığspor'a deplasmanda kaybeden Giresunspor'da teknik direktör Yılmaz Vural, ayrılık kararı aldı.
Giresunspor Başkanı Mustafa Bozdağ, teknik direktör Yılmaz Vural'ın görevden ayrılma kararını doğruladı. Bozbağ, 65 yaşındaki teknik adam için "Hocamız ile karşılıklı görüşerek yollarımızı ayırdık" dedi.
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Beyler Yılmaz vuralda suç yok ben giresunluyum bizim takıma bu sene bir şey oldu mis gibi kadro var ama bir türlü oynayamıyorlar yılmaz vural geçen sene göztepeyi çıkardı adam haklı istifa etmekleCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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ondan sonra bana neden teklif gelmiyor diyeCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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bi de beni büyük takıma alın der. . . ya bırak artık bu işleri yılmaz vurallCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Yılmaz hoca en çok takımda atnrenör olma ünvanı için yarışıyor. Yoksa mesleği icra etmek için değil. Bi adamda kalite olmadımı olmuyor işte yılmaz hoca zorlamanın alemi yok.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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YAZIK OLMUŞ KESİLEN O KURBANA! SİZ BECERİKSİZSENİZ O ZAVALLI HAYVANCAĞIZIN NE SUÇU VARDI? ÖNCE SİZ KAFANIZI DEĞİŞTİRİN KAFANIZI. . .Cevap Yaz Yayından Kaldır