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Yılmaz Vural Fenerbahçe'ye mi geliyor?

Yılmaz Vural Fenerbahçe'ye mi geliyor?
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Fenerbahçe aldığı başarısız sonuçların ardından Portekizli teknik direktör Vitor Pereira ile yollarını ayırmıştı. Gündeme gelen iddiaların ardından Yılmaz Vural Fenerbahçe'ye mi geliyor? Yılmaz Vural'ın çalıştırdığı takımlar hangileri? sorularının yanıtı merak edildi. Peki, Yılmaz Vural Fenerbahçe'yle ilgili ne dedi?

Yılmaz Vural Fenerbahçe'ye mi geliyor? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Vitor Pereira'nın her gün yeni bir ismin gündeme geldiği Sarı-Lacivertli ekibin listesinde Slaven Bilic, Jorge Jesus gibi yabancı adayların dışında İsmail Kartal, Şenol Güneş ve Sergen Yalçın gibi yerli isimlerin de yer aldığı iddia ediliyor.

Yönetim kabarık listeden en doğru adayı seçmek için yoğun bir mesai harcarken, adı sürekli olarak gündeme gelen tecrübeli teknik adam Yılmaz Vural'dan katıldığı canlı yayında dikkat çeken açıklamalar geldi.

Fenerbahçeli bazı yöneticilerle görüştüğünü ifade eden Vural, "Fenerbahçe'yi çok istiyorum, çok iyi top oynatırım. İnşallah Ali Bey'in aklına girer de bizi de Fenerbahçe'ye yakıştırır, oraya getirir. Ben orada olursam kimseyi mahcup etmem. Diğer alternatiflerden daha fazla iş yapacağımı düşünüyorum."

Türk futbolunun önde gelen isimleri arasında yer alan Yılmaz Vural son olarak BB Erzurumspor'da görev aldı. Tecrübeli çalıştırıcı, mavi-beyazlıların Süper Lig döneminde 9 maçta kulübede bulundu. 68 yaşındaki teknik adamın döneminde BB Erzurumspor 1.11 puan ortalaması yakaladı.

Antalyaspor*, Adanaspor*, Adana Demirspor*, Akhisarspor, Ankaragücü, Bursaspor*, BB Erzurumspor, Çaykur Rizespor, Diyarbakırspor, Denizlispor, Dardanelspor, Eskişehirspor*, Elazığspor, Giresunspor, Gençlerbirliği*, Gaziantepspor, Göztepe, Konyaspor, Kasımpaşa, Kocaelispor, Karşıyaka, Karabükspor, Mersin İdmanyurdu, Manisaspor, Malatyaspor, Osmanlıspor, Samsunspor, Sakaryaspor, Sarıyer, Trabzonspor

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