Yılmaz Vural: "Beraberlik ikimize de yaramıyordu, el ele tutuşup giderdik!"
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Yılmaz Vural: "Beraberlik ikimize de yaramıyordu, el ele tutuşup giderdik!"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Erzurumspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, 3-2 galip geldikleri Denizlispor maçı sonrası, hakemin hiçbir etkisi olmayan bir maçı oynadıklarını belirterek, "Beraberlik ikimize de yaramıyordu, el ele tutuşup giderdik" dedi.

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Erzurumspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, 3-2 galip geldikleri Denizlispor maçı sonrası, hakemin hiçbir etkisi olmayan bir maçı oynadıklarını belirterek, "Beraberlik ikimize de yaramıyordu, el ele tutuşup giderdik" dedi.

Süper Lig'in 35. haftasında Erzurumspor, deplasmanda Denizlispor'u 3-2 mağlup ederek önemli bir 3 puan elde etti. Maç sonu açıklamalarda bulunan BB Erzurumspopr Teknik Direktörü Yılmaz Vural, beraberliğin her iki takım içinde bir şey ifade etmediğini belirterek, "Kazanınca mutlu oluyor insan. Bir de Denizlispor olunca. Bakın puan cetveli kimseyi aldatmasın ve iyi bir takım. İyi bir maç oldu ve 2. dakikada beklemediğimiz bir gol var. Fakat çok erken olduğu için golden sonra problem yaşattı bize. Buna rağmen de 3 ile 4 tane bulduğumuz pozisyon oldu. Gole çeviremedik ve devre bu şekilde bitti. Sanırım ikinci devre Türkiye liginin en erken golü oldu galiba. 37. saniyede atağa çıkarken biz geri pas verdik ve Rodallega topa sahip oldu. Mükemmel bir gol attı ve kaleci de öne çıkmış. Biz devre arası tedbirler aldık ve çocuklar ona adapte olmadan golü gördük. Bir şok tabi ki de bu ve 64. dakikada yine beklemediğimiz bir gol kalemizde olunca biz de 69. dakikada 2 değişiklik yaptık. Elba ve Oltan girdi. İnanılmaz katkı verdi. Elba'nın özellikle açtığı ortada savunma için sıkıntı. Sonuç olarak sanırım 79 ve 86. dakikalarda attığımız golle maçı 3-2 bitirmiş olduk. Beraberlik ikimize de yaramıyordu, el ele tutuşup giderdik. En azından bizim bir umudumuz var. Matematiksel olarak bakıldığında Denizlispor'un da umudu var ve 7 maçı var. 21 puan yapar yenerlerse en kötü ihtimal 18 puanla ligde kalırlar" dedi.

"HAKEMİN HİÇBİR ETKİSİ OLMADIĞI MAÇ OYNADIK"

Gelecek hafta oynanacak Malatya maçını yenerek ligde kalma adına önemli bir şans elde etmek istediklerini ifade eden Yılmaz Vural, "Bu sene ligde kalma puanının ben 45 puanlara yakın olacağını düşünüyorum. Oynadığımız her maçı kimle olursa olsun kazanmamız gerekiyor. Üç tane bizim gibi sıkıntısı olan Malatya, Başakşehir ve Kasımpaşa takımları ile oynayacağız. Fenerbahçe şampiyonluğa oynuyor. Antep ve Alanyaspor çok rahat takımlar. Her maçın başka hikayesi de var. Umarım çarşamba günü Malatya maçını bir üç puanla bitirirsek takımımızın ligde kalma şansının çok artacağını düşünüyorum. Halil Umut Meler'e çok teşekkür ederim. Bizim beklediğimiz bu. Hata hepimiz yapıyoruz ama gördüğünü çaldı. Hakemin hiçbir etkisi olmadığı maç oynadık. Ekibine ve kendisine teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

(Eren Elyesa Polat - Semih Can Yılmaz - Fadıl Pişkin/İHA)

Yılmaz Vural: 'Beraberlik ikimize de yaramıyordu, el ele tutuşup giderdik!'
Yılmaz Vural: 'Beraberlik ikimize de yaramıyordu, el ele tutuşup giderdik!'
Yılmaz Vural: 'Beraberlik ikimize de yaramıyordu, el ele tutuşup giderdik!'
Yılmaz Vural: 'Beraberlik ikimize de yaramıyordu, el ele tutuşup giderdik!'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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