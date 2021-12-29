Yılmaz Vural: "Bazı yöneticilerle görüştüm, inşallah Ali Koç'u ikna ederler"

Deneyimli teknik direktör Yılmaz Vural, hakkındaki Fenerbahçe iddialarına cevap verdi. Vural, "Bazı yöneticilerle görüştüm, inşallah Ali Bey'i ikna ederler" dedi.

Yılmaz Vural, hakkındaki Fenerbahçe iddialarına TGRT Haber'de yayınlanan Hakan Dede ile Spor Bülteni'nde cevap verdi. Fenerbahçe'yi çok istediğini belirten Yılmaz Vural, "Fenerbahçe'ye iyi top oynatırım" diye konuştu. Fenerbahçe'nin antrenörsüz bir dönemde olduğunu ve bazı yöneticilerle görüştüğünü belirten Yılmaz Vural, "İnşallah Ali Bey'in aklına girer de bizi de Fenerbahçe takımına yakıştırır, oraya getirir. Ben orada olursam kimseyi mahcup etmem" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe camiası ile uyum içerisinde çalışabileceğini vurgulayan Vural, "Diğer gelecek alternatiflerden daha fazla iş yapacağımı düşünüyorum" şeklinde konuştu.

(İHA)

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