Yılmaz Vural: "Bazı yöneticilerle görüştüm, inşallah Ali Koç'u ikna ederler" - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yılmaz Vural: "Bazı yöneticilerle görüştüm, inşallah Ali Koç'u ikna ederler"

Yılmaz Vural:
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Deneyimli teknik direktör Yılmaz Vural, hakkındaki Fenerbahçe iddialarına cevap verdi.

Deneyimli teknik direktör Yılmaz Vural, hakkındaki Fenerbahçe iddialarına cevap verdi. Vural, "Bazı yöneticilerle görüştüm, inşallah Ali Bey'i ikna ederler" dedi.

Yılmaz Vural, hakkındaki Fenerbahçe iddialarına TGRT Haber'de yayınlanan Hakan Dede ile Spor Bülteni'nde cevap verdi. Fenerbahçe'yi çok istediğini belirten Yılmaz Vural, "Fenerbahçe'ye iyi top oynatırım" diye konuştu. Fenerbahçe'nin antrenörsüz bir dönemde olduğunu ve bazı yöneticilerle görüştüğünü belirten Yılmaz Vural, "İnşallah Ali Bey'in aklına girer de bizi de Fenerbahçe takımına yakıştırır, oraya getirir. Ben orada olursam kimseyi mahcup etmem" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe camiası ile uyum içerisinde çalışabileceğini vurgulayan Vural, "Diğer gelecek alternatiflerden daha fazla iş yapacağımı düşünüyorum" şeklinde konuştu.

(İHA)

Yılmaz Vural: Bazı yöneticilerle görüştüm, inşallah Ali Koç'u ikna ederler

Son dakika haberleri! Futbolda şike davasında beraatlere onama

Son dakika haberleri! Futbolda şike davasında beraatlere onama

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title