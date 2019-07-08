Yılmaz Vural '7. Vites'te!

CNN Türk'ün yepyeni programı "7. Vites" tüm hızı ve dinamizmiyle ekranlara geri döndü.

Yılmaz Vural ile keyifli bir sohbet ve "Honda Civic Type R" ile test sürüşü,

WW Amarog ile arazi test sürüşü,

Otomotiv sektörüne dair en yeni haberler ve gelişmeler,

Motor bakımı ve yağ değişimine dair faydalı bilgiler ve dahası CNN Türk ekranlarında otomobil tutkunlarıyla buluştu.

7. Vites Eren Tekin'in sunumuyla Yılmaz Vural ile çok eğlenceli ve gerilim dolu bir araba test sürüşü gerçekleştirdi.