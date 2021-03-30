Yılmaz Vural 6 yıl sonra BB Erzurumspor'la Süper Lig'e kavuştu
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Yılmaz Vural 6 yıl sonra BB Erzurumspor'la Süper Lig'e kavuştu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Yılmaz Vural 6 yıl sonra BB Erzurumspor'la Süper Lig'e kavuştu

BB Erzurumspor'un yeni Teknik Direktörü Yılmaz Vural, 6 yıl aranın ardından Süper Lig'e kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

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BB Erzurumspor'un yeni Teknik Direktörü Yılmaz Vural, 6 yıl aranın ardından Süper Lig'e kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. Vural, pazar günü Erzurum'da oynanacak Konyaspor maçı ile Süper Lig'de yıllar sonra bir takımın başında sahaya çıkacak.

Süper Lig ekiplerinden BB Erzurumspor'da Teknik Direktör İsmail Kartal'ın istifası sonrası takımın başına getirilen 68 yaşındaki deneyimli teknik adam Yılmaz Vural, Süper Lig'e geri döndü. En son 2015-2016 sezonunda Gençlerbirliği ile Süper Lig'de boy gösteren Vural o sezonun ardından uzun yıllar Süper Lig'de bir takım yönetememişti.

Vural, BB Erzurumspor'un pazar günü Kazım Karabekir Stadyumu'nda karşılaşacağı Konyaspor maçıyla birlikte bu hasretini gidermiş olacak. - ERZURUM

Yılmaz Vural 6 yıl sonra BB Erzurumspor'la Süper Lig'e kavuştu
Yılmaz Vural 6 yıl sonra BB Erzurumspor'la Süper Lig'e kavuştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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