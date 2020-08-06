Yılmaz ve Ertaş Kovid-19 denetimlerine katıldı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirildi.

Bu kapsamda Konya'nın Ilgın İlçesinde Ilgın Kaymakamı Aytekin Yılmaz, Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş ve Sivil Toplum Kuruluşu Başkanlarının katılımıyla ilçe genelinde 'Sağlık için, Hepimiz İçin' sloganıyla denetim yapılarak, vatandaşların sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına dikkat etmeleri konusunda uyarılarda bulunuldu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Ertaş " İçişleri Bakanlığımızın Sağlık İçin, Hepimiz İçin sloganıyla ülke genelinde başlattığı denetimleri ilçemiz genelinde gerçekleştirdik. Lütfen sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uymaya özen gösterelim. Bu konuda sizlerden biraz daha hassasiyet bekliyorum. Koronavirüs'ün yayılmasının önlenmesi ve siz değerli hemşehrilerimin sağlığının korunması için bu konu çok önemli" dedi.

Kaynak: AA