Yılmaz Ulu Cami Çevre Düzenlemesini İnceledi

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Altınordu ilçesinde, inşası devam eden Ulu Cami Meydan Düzenlemesi ve Kapalı Otopark Projesi'ni inceledi.

Yılmaz, inceleme sonrası yaptığı açıklamada, çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte, Ordu'nun en büyük camisi olan Ulu Cami'de, 10 bin kişinin aynı anda namaz kılabileceğini söyledi.

"Ulu Cami'nin ihtişamını ortaya çıkaracak olan Ulu Camii Meydan Düzenlemesi ve Kapalı Otopark Projesi'nde çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor" diyen Yılmaz, "Ulu Cami Ordu'nun en ihtişamlı eserlerinden biri. Projenin tamamlanmasıyla birlikte bu güzellik daha da ön plana çıkacak. İki ay içerisinde çalışmaları tamamlamayı planlıyoruz." diye konuştu.

Projenin detaylarıyla ilgili bilgi veren Yılmaz, şöyle konuştu:

"Ulu Cami çevresinde geniş bir alan olmasına rağmen dağınık bir görüntüsü vardı. Yaptığımız istişareler sonrası, buraya caminin ihtişamına yakışan bir çevre düzenlemesi yapmaya karar verdik ve hızlı bir şekilde başladık. Projenin yüzde 75'i tamamlandı. Toplam 6 bin 277 metrekare alan üzerinde uyguladığımız projede çocuk oyun alanları, kuru havuz, yeşil alanlar, dinlenme alanları ve kamelyalar yer alıyor. Ayrıca 3 bin metrekarelik kapalı alana sahip 80 araç kapasiteli otopark bulunuyor. Proje tamamlandığında caminin güzelliğine güzellik katılacak."

Başkan Yılmaz, caminin yapımında emeği geçen hayırseverlere de teşekkür etti.