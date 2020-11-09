Yılmaz: "Ülkemizin üzerinde çok büyük oyunlar oynanıyor"
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Yılmaz: "Ülkemizin üzerinde çok büyük oyunlar oynanıyor"

09.11.2020 11:26 | Son Güncelleme: 09.11.2020 11:31
Yılmaz:

AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, "Ümmetin üzerinde, yüce Türk milletinin üzerinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin üzerinde oynanan oyunlar çok büyük" dedi.

AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, "Ümmetin üzerinde, yüce Türk milletinin üzerinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin üzerinde oynanan oyunlar çok büyük" dedi.

Yılmaz, partisinin Gülnar Kadın Kolları Başkanlığı Kongresinde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye'nin önüne koyduğu hedefler doğrultusunda, kadın kolları ile gençlik kolları ile uyum içerisinde özveriyle çalıştıklarını söyledi.

Dünyada ümmete sahip çıkan başka bir ülke, başka bir lider kalmadığını vurgulayan Yılmaz, "Burada Devlet Bahçeli'ye de yürekten teşekkürlerimi sunuyorum. Gerçekten bunu ileri görüşlülüğü ile engin devlet adamı ferasetiyle, dünya ülkelerinin oyunlarını, ümmetin üstünde, yüce Türk milletinin üstünde oynanan oyunları görerek, Cumhurbaşkanımıza destek verdiği için Cumhur İttifakının mezara kadar devam etmesi noktasında gösterdiği irade ve destek için ben gerçekten şahsında tüm MHP teşkilatlarına da teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Günün, birlik, beraberlik ve kenetlenme günü olduğunu dile getiren Yılmaz, şöyle devam etti; "Dün Fransa'da 10 yaşlarında çocukları evlerinden sabaha karşı aldılar. Niye? Peygamber Efendimiz hakkında yayımlanan karikatürler 'doğru değil' dedikleri için. Doğru şeyler olmuyor, insani şeyler yaşanmıyor. Ümmetin üzerinde oynanan oyunlar büyük, yüce Türk milleti üzerinde oynanan oyunlar büyük, Türkiye Cumhuriyeti üzerinde oynanan oyunlar büyük. 'Yeter ki, Recep Tayyip Erdoğan gitsin, biz yine yeni kuklalar buluruz' diyen zihniyetler çok fazla. Bu nedenle biz ellerimizi bırakmayacağız, biz birbirimize kenetlenmek zorundayız. İşte bu uğurda, bu kutlu davanın bayrağını, Cumhur İttifakı'nın davasını her zaman daha ileriye taşıyacağız, taşımak zorundayız."

Konuşmaların ardından gerçekleşen seçimde Gülnar İlçe Kadın Kolları Başkanlığı görevine Selda Arslan seçildi. - MERSİN

Yılmaz: 'Ülkemizin üzerinde çok büyük oyunlar oynanıyor'
Yılmaz: 'Ülkemizin üzerinde çok büyük oyunlar oynanıyor'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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