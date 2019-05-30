Yılmaz: "Türkmen kardeşlerimiz var oldukça biz de güçlü olacağız"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, "Türkmenler var oldukça biz güçlü olacağız. Biz güçlü oldukça onlar var olacak ve güçlü olacaklar" dedi.

Türkiye Kamu Çalışanları Kalkınma ve Dayanışma Vakfı (TÜRKAV), Toroslar Belediyesi Yunus Emre Kültür Merkezi'nde iftar programı düzenledi. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan TÜRKAV Mersin Şube Başkanı Mustafa Tekerek, "İnşallah sağlık ve sıhhat içerisinde önümüzdeki bayramlara ulaşırız. Bize kapılarını açan Toroslar Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Toroslar Belediye Başkanı Yılmaz ise TÜRKAV'ın her yıl bu tür anlamlı organizasyonları yaptığını belirterek, "Biz de her sene katılmaktan onur ve gurur duyuyoruz. Bin yıldan daha fazladır dalgalanan bayrağımızı bugün de dalgalandıran Türkmen kardeşlerimize teşekkür ederiz. Onlar var oldukça biz güçlü olacağız. Biz güçlü oldukça onlar var olacak ve güçlü olacaklar. Türkmen kardeşlerimi canı gönülden kucaklıyorum" diye konuştu.

Yılmaz, birlik ve beraberliğin daim olmasını dileyerek, iftar programını düzenleyen TÜRKAV yönetimine teşekkür etti. - MERSİN

Kaynak: İHA