Yılmaz, "Türkiye'nin Ayağındaki Prangalar Kalkacak"

AK Parti Samsun Milletvekili Adayı Yusuf Ziya Yılmaz, 24 Haziran'dan sonra atılım döneminin başlayacağını söyleyerek, "Türkiye ikide bir tökezleyen ayağı prangalı Türkiye olmayacak" dedi.

AK Parti Samsun Milletvekili Adayı Yusuf Ziya Yılmaz, 24 Haziran seçim çalışmaları kapsamında Ladik ilçesinde esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi. İlçe programına bir çimento fabrikası ziyaret ederek başlayan Yılmaz, burada işçilerle sohbet etti. Meydanda çay ocaklarının bulunduğu alanda halk ve esnafla buluşan Yılmaz, vatandaşlara AK Parti çalışmaları hakkında bilgi verdi, 24 Haziran'da destek istedi.

"Türkiye artık eski Türkiye olmayacak"

Cumhurbaşkanlığı'nda Recep Tayyip Erdoğan, Mecliste Cumhur İttifakı'nın halkın gönlünde yer ettiğini belirten Yusuf Ziya Yılmaz, sandıkta iki tercihin bir arada yapılmasının güçlü iktidar ve güçlü Meclisi getireceğini söyledi.

Sandıkta oy kullanılırken Türkiye'nin geçmişi ve geleceğinin çok iyi düşünülmesini isteyen Yılmaz, "Cumhurbaşkanlığında vatan, millet sevdalısı Recep Tayyip Erdoğan'ın sandıktan yüksek bir oyla seçileceğine inanıyoruz. Ama Meclisin de güçlü olması gerekli. Hükümetin çalışmalarını güçlü bir şekilde yapması için yine güçlü bir Meclise ihtiyaç var. Halkımız her iki tercihinde 'devam' derse Türkiye'nin önünde hiçbir engel kalmıyor. Yeni sistem ve güçlü bir iktidar ile Türkiye artık eski Türkiye olmayacak. Türkiye artık böyle ikide bir tökezleyen ayağı prangalı Türkiye olmayacak" dedi.

Programa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Turan Çakır, AK Parti Büyükşehir Grup Başkan Vekili Nihat Soğuk, İl koordinatörü Ahmet Kayır ve teşkilat üyeleri katıldı. - SAMSUN