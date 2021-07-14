Yılmaz, "Türkiye Geçilmez"
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Yılmaz, "Türkiye Geçilmez"

Yılmaz, 'Türkiye Geçilmez'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Milli İrade Platformu Zonguldak İl Temsilciliği, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümü dolayısıyla açıklama yaptı.

Milli İrade Platformu Zonguldak İl Temsilciliği, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümü dolayısıyla açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada 15 Temmuz'un tarihin dönüm noktalarından biri olduğuna değinen Milli İrade Platformu Zonguldak İl Temsilcisi Murat Yılmaz, "Milletlerin tarihine yön veren kader anları vardır. Bu zamanlar, bir millet için var olmak ya da yok olmak anlamına da gelir. Bizim tarihimiz bu gibi kader anlarında milletçe top yekün ortaya konulan olağanüstü mücadelelerin ve muhteşem zaferlerin tarihidir. Bu anlamda, 15 Temmuz zaferi de tarihimizin dönüm noktalarından biridir. İkinci dünya savaşından sonra kurulan sömürü düzenini ilelebet sürdürmek isteyen egemen güçler, çıkar ve menfaatlerinin zedelendiği her yere müdahale etmekten asla geri durmamışlar, çeşitli bahanelerle birçok ülkeyi işgal edip milyonlarca insanın ölümüne ve ülkelerini terk etmesine sebep olmuşlardır. İki binli yıllarla birlikte ekonomik, siyasi ve askeri alanlarda bölgesel bir güç olarak ortaya çıkan Türkiye'nin, bu sömürü düzenine karşı sesini yükseltip mazlum milletlerin umudu olmaya başlaması egemen güçleri rahatsız etmiştir. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndan yükselen "Dünya beşten büyüktür" haykırışı ve sadece Ortadoğu'nun değil, dünyanın sorunu haline gelmiş bulunan işgalci İsrail'e ve dolayısı ile egemenlere karşı söylenen "One minute" çıkışı üzerine harekete geçen egemenler Türkiye'ye karşı her alanda savaş açmışlar, istedikleri sonuca ulaşamayınca da yıllardır besleyip büyüttükleri ve devletin her kademesine yerleştirdikleri FETÖ terör örgütünü kullanarak darbe yapmaya kalkışmışlardır. Aziz milletimiz, kendi iradesine ve varlığına kasteden bu hain darbe teşebbüsüne karşı yek vücut olup ayağa kalkmış, tarihte eşi benzeri olmayan bir destan yazarak vatanına sahip çıkmıştır. Şimdi, 15 Temmuz'un 5. yıl dönümünde bütün dünyaya bir kez daha ilan ediyoruz: Türkiye üzerine hesap yapanlar bilsinler ki, bu aziz millet var olduğu sürece hiçbir güç, vatanımızı parçalamayı, milletimizi bölmeyi, bayrağımızı indirmeyi, devletimizi yıkmayı, ezanlarımızı susturmayı asla başaramayacaktır. Bu aziz vatan, kıyamete kadar dünyanın bütün mazlumlarının umudu ve duası ile milletimizin kutsal yurdu olmaya devam edecektir. Bu vesileyle tüm şehitlerimizi rahmetle ve şükranla yad ediyor, gazilerimize ve 15 Temmuz gecesini muhteşem bir destana dönüştüren tüm milletimize şükranlarımızı sunuyoruz" dedi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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