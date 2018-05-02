Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Sınavla öğrenci alan okulların sayısı bin 366. Bunlardan Anadolu Liselerini seçerken yüzde 10 kontenjanla alıyoruz. İstiyoruz ki öğrencilerimizin yüzde 10'unun sınavla girebileceği okullar olsun, geri kalan yüzde 90. Çünkü kendi muhitindeki kendi evine en yakın okula gidebilmesi için bu oranı tutmamız lazım" dedi.

Yılmaz, TBMM Genel Kurulu'nda milletvekillerinin sorularını cevapladı. Yılmaz, Onuncu Kalkınma Planı'nda öğrencinin kendi oturduğu yerde eğitimini sağlama hedefi olduğunu hatırlatarak, "Sayın Cumhurbaşkanımızın bunu dile getirmesi, Onuncu kalkınma Planı'nda bunun yer almadığı gerçeğini ortadan kaldırmıyor. Sınavla öğrenci alan okulların sayısı bin 366. Bunlardan Anadolu Liselerini seçerken yüzde 10 kontenjanla alıyoruz. İstiyoruz ki öğrencilerimizin yüzde 10'unun sınavla girebileceği okullar olsun, geri kalan yüzde 90. Çünkü kendi muhitindeki kendi evine en yakın okula gidebilmesi için bu oranı tutmamız lazım. Aksi halde diğerinin tam tersi olur, eski sisteme dönmüş oluruz. Biz eski sistemi getirmek istemiyoruz. Bunun için Anadolu liselerini seçerken yüzde 10 kontenjan öncelikle dikkate alındı. Yüzde 10 kontenjan fen liseleri ve sosyal bilimler liselerine ayrılan kontenjanla doldurulduysa Anadolu liselerini almadık, eğer dolmadıysa o zaman köklü liseler geçen yılın taban puanlarını dikkate alarak Anadolu liselerini buna ekledik" ifadelerini kullandı.

Meslek Liseleri ile ilgili sektörle iş birliği içinde yürütülen proje okullarının dikkate alındığını söyleyen Yılmaz, "Mesleki ve teknik Anadolu liseleri. Bu liselerde iki program uygulanıyor: Birisi Anadolu Meslek programları, adrese dayalı olarak öğrenci alacak; diğeri Anadolu Teknik programlarına ise sınavla öğrenci alınacak çünkü bu Meslek Liselerinde Fen Lisesi programı uygulanmaktadır ve yüksek puanla girilen, çok tercih edilen programlardır. Dolayısıyla da bizim bu yaptığımız işi tek tek açıklıyoruz. İnşallah Haziran ayının 2'sinde sınav yapıldıktan sonra -bakın, gördünüz bizim sınavımızda herhangi bir değişiklik yok, sınavı aynı anda yapıyoruz- tercih ve yerleştirmeyle ilgili kılavuzu da yayınlayacağız. Her şey zamanında, gerektiği kadar açıklanacaktır. Bunda hiçbir sıkıntı yoktur. Amaç şu: Eğer Fen Lisesi ile sosyal bilimlerdeki öğrenci sayısı yüzde 10 kontenjanını doldurduysa doğrudur. 30'a yakın ilde bir Anadolu Lisesi eklemedik. Niçin? Fen liselerine ve Anadolu liselerine verilen kontenjan yüzde 10'u doldurdu. Eğer bunların yanına Anadolu liselerini de ekleseydik o zaman yüzde 10 kontenjanı belki yüzde 15'e, belki yüzde 20'ye, belki yüzde 25'e çıkacaktı" şeklinde konuştu.

Popülist politikalar izlemediklerini belirten Yılmaz, "Biz biliyoruz, şu ana kadar hiçbir seçimde popülist politika izlemedik. Zaten böyle izleseydik millet bizi tercih etmezdi. Vergi gelirlerimiz artıyor, somut; turizm, turist sayısı artıyor, somut; turizm gelirleri artıyor, somut; ihracatımız artıyor, somut. Siyasetçisiniz, milletin taleplerine kulaklarınızı tıkayabilmek mümkün mü? Dolayısıyla biz yaptığımızı biliyoruz. Yine, bu kanunla ilgili bir başka husus, komisyonlara bir kanun tasarısı niçin gelir? İhtisas komisyonu, milletvekillerinin görüşlerine açık olmak için. Dolayısıyla görüşler alınır. Buradan çıkana kadar hiçbir şey milletvekillerinin görüşlerinden daha değerli değildir. Milletvekillerinin görüşünü alır, olgunlaştırır, gideriz" şeklinde konuştu. - ANKARA