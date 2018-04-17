Yılmaz: "Samsunumuz İçin Her Zaman Yan Yana Olalım"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, "Tüm kurumlarımızla beraber şehrimize daha fazla ne yapabilirizin mücadelesi içinde daima Samsunumuz için yan yana olalım" dedi.

Başkan Yılmaz, 85 üyenin oy kullandığı seçimlere tek aday olarak girip üçüncü kez Ticaret ve Sanayi Odası(TSO) Başkanlığına seçilen Salih Zeki Murzioğlu ve yönetimine hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi.

Samsun için daima tüm kurum ve kuruluşlarla iş birliği halinde olduklarını söyleyen Yılmaz, "Hepimizin amacı Samsun ve Samsun için çalışmak. Hep beraber el birliğiyle şehrimize daha fazla ne katabilirizin mücadelesini veriyoruz. Ele ele vereceğiz. Herkes gücü nispetinde Samsun'a katkı sağlayacak" diye konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren TSO Başkanı Murzioğlu ise, "Bugün kentimiz marka şehir olma yolunda ilerliyorlarsa, sizin önderliğinizde ve Samsunumuza kazandırdığınız projeler sayesinde. İnşallah bundan sonraki süreçte de kentimiz için hep birlikte çalışacağız. Tekrar nazik ziyaretiniz için teşekkür ediyorum" dedi. - SAMSUN