Yılmaz: "Samsun En Büyük Camisine Adım Adım Yaklaşıyor"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, kentte eksiklik olarak görülen selatin camisi gibi büyük bir cami projesine adım adım yaklaşıldığını söyledi.

Samsun İl Müdürlüğü tarafından "Son devir Karadenizli Kurralar Sempozyumu" düzenlendi. Türkiye Diyanet Vakfı Başkanlığı Salonunda gerçekleşen sempozyumda konuşan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı, belediyenin din hizmetleri ve diğer çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Din hizmetlerine belediye olarak imkanlar ölçüsünde gerekli desteği verdiklerini ifade eden Başkan Yılmaz, il ve ilçelerde müftülükleri bünyesinde güzel iletişimler halinde çalışmalara katkı sağlandığını vurguladı.

Cami projesine adım adım yaklaşılıyor

Şehrin gündeminde olan projelerden birisi olan ve Samsun'un en büyük camisini içinde bulunduracak projeye değinen Yılmaz, "Allah'a hamdolsun Samsunumuzun en büyük eksikliği olan selatin camisi gibi büyük bir cami projesinin başlayacağı güne doğru adım adım ilerliyoruz. Bu yönde çaba gösteren birisi olarak bunları hatırlatmak isterim. Samsunumuz da çok büyük eksiklik olduğuna benim, valimizin, milletvekillerimizin de inandığı bir camisi projesini hayata geçirmek istiyoruz. Hazırlıklar sürüyor. İnşallah temel atma töreninde de hep birlikte oluruz" dedi.

İşimizi en iyi yapan olmalıyız

Konuşmasına "İşini iyi ve doğru yapan insanlara ihtiyaç var" diyerek devam eden Yılmaz, "Samsun Büyükşehir Belediyesinde 3 bine yakın insan çalışıyor. Hizmet aldığımız firmaları da katarsak bu rakam 5 bine yakın büyük bir çalışma ordusu olarak ortaya çıkıyor. Bu büyük çalışma ordusu işini ne kadar iyi yaparsa hizmet kalitesi de o kadar artar. Bunun için işini en iyi yapanlar olmaları gerekiyor. Burada dinimizin bize emrettikleri de devreye giriyor. İşimize hile katmayacağız, helalinden çalışacağız, kazancımızın karşılığını vereceğiz, en iyi hizmeti halkımıza sunacağız. Hepimiz bu düşünce ve inançta olacağız. Bu da aslında dinimizin diyanetimizin bize yansıttığı, ruhumuza işlediği temayı ben de çalışanlarımıza söylemeye çalışıyorum" şeklinde konuştu.

"Her imam mahallesine sorumluluk hissetmeli"

Samsun Valisi Osman Kaymak ise, "Ülkemizde öğretmenler ve imamlar çok kıymetli iki değerimiz. Dinimizin güzelliklerini halkımıza hakkıyla anlatabilsek toplumda hiçbir sorun olmaz. Her imam mahallesine sorumluluk hissetmeli" ifadelerini kullandı.

Sempozyum, diğer konuşmacıların sunumlarıyla devam etti. - SAMSUN