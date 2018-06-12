Yılmaz: "Parlamentoda Sesiniz Kulağınız Olacağım"

AK Parti Samsun Milletvekili Adayı Yusuf Ziya Yılmaz, her zaman halkın içinde, yanında olmaya çalıştığını vurgulayarak, "İnşallah seçildiğimiz takdirde parlamentoda sesiniz kulağınız olacağım" dedi.

AK Parti Samsun Milletvekili Adayı Yusuf Ziya Yılmaz, seçim çalışmalarını Vezirköprü ilçesinde sürdürdü. Seçim çalışmalarına her gün ilçelerde devam eden Yusuf Ziya Yılmaz, seçimlere 12 gün kala programına Vezirköprü ilçesinde esnaf ziyaretiyle başladı. Onlarca işyerine uğrayan Yılmaz, güzergahta esnaf, vatandaşların hal ve hatırlarını sordu, 24 Haziran'da destek istedi. İlçede ilgiyle karşılanan Yılmaz, AK Parti icraatları, hedefleri, yeni dönemde yürütülecek çalışmalar hakkında bilgiler aktardı, halkın sorularını cevaplandırdı.

Temel atma törenine katıldı

İlçede esnaf ziyaretlerinin tamamlanmasının ardından Yılmaz, DOKAP, Kalkınma Bakanlığı ve Vezirköprü Belediyesi tarafından ortaklaşa yapılacak olan Soğuk Hava Deposu ve Sebze, Meyve Hali'nin temel atma törenine katıldı.

Konuşma yapan AK Parti Milletvekili Adayı Yusuf Ziya Yılmaz, Vezirköprü'de kalkınma ve yatırım alanında son yıllarda güzel gelişmelerin olduğunu söyledi. Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde ilçenin ihtiyaçlarının giderilmesi için çok sayıda çalışma yapıldığını belirten Yılmaz, ekonomik alanda güç katacak her projeye desteğe hazır olduklarını kaydetti.

"Parlamentoda sesiniz kulağınız olacağım"

Yapılan yatırımlarla Vezirköprü ilçesinin potansiyelinin daha da ön plana çıkacağını vurgulayan Yılmaz, "Güçlü bir iktidar, yönetim sürecinde istikrarla ekonomimiz güçlendi, yatırımlar, hizmetler arttı. Bundan sonrada artarak devam edecek. Her yatırım bulunduğu bölgeye büyük katma değerler katar. Kırsal kalkınma çalışmaları kapsamında Vezirköprü'ye başkanlığım dönemimde önemli destekler sağlandı. Bu tesis soğuk hava depoları, serası ile 20 dönümlük arazisi üzerin de büyük bir kompleks olacak. Samsun'un her bir noktasındaki çalışmaları yakından takip ettim, bundan sonrada edeceğim. İnşallah şimdi ise seçildiğim takdirde parlamentoda sizin sesiniz kulağınız olacağım. Yeni bir görevle hizmet etmeye çalışacağım" şeklinde konuştu.

Temel atma törenine Vezirköprü Kaymakamı Yunus Emre Altıner, Vezirköprü Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis ile vatandaşlar katıldı. - SAMSUN