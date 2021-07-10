Yılmaz Öztürk kimdir? Yılmaz Öztürk kaç yaşında, nereli? Yılmaz Öztürk hayatı ve biyografisi!

Siyaset gündemine dair yaptığı programlarla dikkatleri çeken Yılmaz Öztürk izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Yılmaz Öztürk kaç yaşında, nereli? Yılmaz Öztürk hayatı ve biyografisi! Yılmaz Öztürk kimdir?

Açık oturum programları ile dikkatleri çeken Yılmaz Öztürk hakkında araştırmalar yapılıyor. Yılmaz Öztürk kimdir? Yılmaz Öztürk kaç yaşında, nereli? Yılmaz Öztürk hayatı ve biyografisi!

YILMAZ ÖZTÜRK KİMDİR?

Doğum tarihi: 19 Eylül 1970

Kaç yaşında: 50 yıl yaşında

Nereli: Ardahan,

Ardahan Lisesi ve ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun olduktan sonra 1996 yılında girdiği Dışişleri Bakanlığı'nda sırasıyla Balkanlar, AGİT, Orta Doğu, Orta Asya ve Kafkasya Daireleri'nde Daire Başkanı, daha sonra da Başbakanlık Dışişleri Başdanışmanlığı'nda Daire Başkanı olarak görev yaptı.

Avrupa Birliği'nin kalkınma ve entegrasyonu konusunda Brüksel'deki VUB Üniversitesinde (Vrije Universiteit Brussel) yüksek lisans yaptı.

Yurtdışında ise sırasıyla Kırgızistan Büyükelçiliği, Brezilya Büyükelçiliği ve Avrupa Birliği Daimi Temsilciliği'nde Müsteşar olarak görev yaptı. 15 Temmuz 2013 tarihinde Türkiye'nin Musul Başkonsolosu olarak atandı.

11 Haziran 2014 tarihinde IŞİD tarafından Musul Başkonsolosluğu'na yapılan baskın sonrası 43 kişiyle birlikte 101 gün boyunca alıkonuldu. 20 Eylül 2014 tarihinde 43 personeli ile birlikte serbest bırakıldı.[3] 2 Temmuz 2015 tarihinde Büyükelçiler Kararnamesi ile Türkiye'nin Duşanbe Büyükelçisi olarak atandı.