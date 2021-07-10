Yılmaz Öztürk kimdir? Yılmaz Öztürk kaç yaşında, nereli? Yılmaz Öztürk hayatı ve biyografisi!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yılmaz Öztürk kimdir? Yılmaz Öztürk kaç yaşında, nereli? Yılmaz Öztürk hayatı ve biyografisi!

Yılmaz Öztürk kimdir? Yılmaz Öztürk kaç yaşında, nereli? Yılmaz Öztürk hayatı ve biyografisi!
Haberler.com - Haberler | Gündem

Siyaset gündemine dair yaptığı programlarla dikkatleri çeken Yılmaz Öztürk izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Yılmaz Öztürk kaç yaşında, nereli? Yılmaz Öztürk hayatı ve biyografisi! Yılmaz Öztürk kimdir?

Açık oturum programları ile dikkatleri çeken Yılmaz Öztürk hakkında araştırmalar yapılıyor. Yılmaz Öztürk kimdir? Yılmaz Öztürk kaç yaşında, nereli? Yılmaz Öztürk hayatı ve biyografisi!

YILMAZ ÖZTÜRK KİMDİR?

Doğum tarihi: 19 Eylül 1970

Kaç yaşında: 50 yıl yaşında

Nereli: Ardahan,

Ardahan Lisesi ve ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun olduktan sonra 1996 yılında girdiği Dışişleri Bakanlığı'nda sırasıyla Balkanlar, AGİT, Orta Doğu, Orta Asya ve Kafkasya Daireleri'nde Daire Başkanı, daha sonra da Başbakanlık Dışişleri Başdanışmanlığı'nda Daire Başkanı olarak görev yaptı.

Avrupa Birliği'nin kalkınma ve entegrasyonu konusunda Brüksel'deki VUB Üniversitesinde (Vrije Universiteit Brussel) yüksek lisans yaptı.

Yurtdışında ise sırasıyla Kırgızistan Büyükelçiliği, Brezilya Büyükelçiliği ve Avrupa Birliği Daimi Temsilciliği'nde Müsteşar olarak görev yaptı. 15 Temmuz 2013 tarihinde Türkiye'nin Musul Başkonsolosu olarak atandı.

11 Haziran 2014 tarihinde IŞİD tarafından Musul Başkonsolosluğu'na yapılan baskın sonrası 43 kişiyle birlikte 101 gün boyunca alıkonuldu. 20 Eylül 2014 tarihinde 43 personeli ile birlikte serbest bırakıldı.[3] 2 Temmuz 2015 tarihinde Büyükelçiler Kararnamesi ile Türkiye'nin Duşanbe Büyükelçisi olarak atandı.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ersin Tatar Mustafa Varank Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ebru Gündeş Ajda Pekkan Kartal Tibet Şeyma Subaşı
Spor Balotelli Arda Turan Alper Yılmaz Abdullah Avcı Ahmet Ağaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yılmaz Öztürk kimdir? Yılmaz Öztürk kaç yaşında, nereli? Yılmaz Öztürk hayatı ve biyografisi! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.7.2021 22:24:58. #1.15#

title