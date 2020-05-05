Yılmaz Özdil'in inceleme yapılan milyon dolarlık villasına yıkım kararı
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Yılmaz Özdil'in inceleme yapılan milyon dolarlık villasına yıkım kararı

Yılmaz Özdil'in inceleme yapılan milyon dolarlık villasına yıkım kararı
05.05.2020 16:18 | Son Güncelleme: 05.05.2020 16:22

Yılmaz Özdil'in inceleme yapılan milyon dolarlık villasına yıkım kararı Yılmaz Özdil'in, Bodrum'un Bitez mahallesinde eşi Hülya Özdil adına satın aldığı villada, ruhsata aykırı birçok kaçak bölüm olduğu ortaya çıktı.

Yılmaz Özdil'in inceleme yapılan milyon dolarlık villasına yıkım kararı

MUĞLA - Yılmaz Özdil'in, Bodrum'un Bitez mahallesinde eşi Hülya Özdil adına satın aldığı villada, ruhsata aykırı birçok kaçak bölüm olduğu ortaya çıktı. Gazeteci Özdil'in Aktur sitesinde bulunan evinin Çevre ve Şehircilik bakanlığından yıkım kararı çıktı.

Yılmaz Özdil'in, Bitez Mahallesi Aktur sitesinde bulunan ve 2017 yılında eşi Hülya Özdil adına satın aldığı satın aldığı lüks villada ruhsata aykırı birçok kaçak bölüm yapıldığı iddia edildi. Bodrum Belediyesinin yapıya ilk olarak 'ofis ve işyeri "ruhsatı verdiği daha sonra Özdil ailesinin yapıya kaçak bölümler ilave ederek ruhsatın yaklaşık iki katı kadar inşaat alanı elde ettikleri öğrenildi. Yılmaz Özdil'in, villasındaki kaçak bölümler için ise 2018 yılının sonunda imar affına başvurduğu ve başvurunun eşi Hülya Özdil tarafından yapıldığı ortaya çıktı. Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından villadaki kaçak eklentilerin yıkımı için yazılan talimat, Bodrum Belediyesi'ne tebliğ edildi. Müdürlük ayrıca, İmar Barışı'ndan sonra bile kaçak inşaat yapılmasını gizlediği, yanlış bilgi vererek kamu görevlilerini yanılttığı iddia edilen Özdil'in eşi hakkında 'yalan beyanda bulunduğu' gerekçesiyle Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.

Pay hattı dedi aftan yararlandı

Yılmaz Özdil, 28 Eylül 2019 yılında "Pay hattı" başlıklı köşe yazısında "Deprem ülkesinde imar affı mı olur birader? Fay hattı sorun değildir Türkiye'de. Pay hattı sorunudur, pay hattı!" yazısını kaleme almıştı. Yazdığı yazıyla çelişen Özdil İmar affına başvurarak 349 ada 4 parsel bulunan evinin yapı ruhsat ve eklerine aykırılıktan dolayı başvurarak yapı kayıt belgesi aldı.

Yapılan incelemelerin ardından Özdil'in evinin kaçak olan jeneratör dairesi, müştemilat, bodrum kat ve pergule yerine yaptırdığı çelik konsolosluklarını yıkılacağı öğrenildi.

120 metre karelik evi 310 metrekareye çıkaran Özdil, proje dışında; müştemilat 18,00 m, jeneratör odası 13,50 m, bahçe deposu 9,50 m, zemin terası altında ilave oda 81,00 m bulunduğu öğrenildi.

Yılmaz Özdil'in inceleme yapılan milyon dolarlık villasına yıkım kararı

Kaynak: İHA

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