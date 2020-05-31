Yılmaz Özdil'in evinin yıkımı devam ediyor
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Yılmaz Özdil'in evinin yıkımı devam ediyor

Gazeteci Yılmaz Özdil'in Bodrum'un Bitez Mahallesi'nde bulunan milyon dolarlık villasının kaçak bölümlerinin yıkımı 2 gündür devam ediyor.

Yılmaz Özdil'in evinin yıkımı devam ediyor
31.05.2020 17:18 | Son Güncelleme: 31.05.2020 17:22

Gazeteci Yılmaz Özdil'in Bodrum'un Bitez Mahallesi'nde bulunan milyon dolarlık villasının kaçak bölümlerinin yıkımı 2 gündür devam ediyor.

Bugün sabah saatlerinde yaklaşık 10 işçi Özdil'in villasına gelerek yıkım işlemine devam etti. Bodrum Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri gözetiminde yıkım dün ve bugün saat 17.00'a kadar sürdü. Eve gelen 10 kişilik ekip dün pencere ve kapıları söküp jeneratör odasının yıkımına başlamıştı. Bugün ise işçiler jeneratör odasını ve bahçedeki bazı eklentileri yıkmaya devam etti.

Yılmaz Özdil, 28 Eylül 2019 tarihinde "Pay hattı" başlıklı köşe yazısında "Deprem ülkesinde imar affı mı olur birader? Fay hattı sorun değildir Türkiye'de. Pay hattı sorunudur, pay hattı" yazısını kaleme almıştı. Yazdığı yazıyla çelişen Özdil'in, imar affına başvurduğu ortaya çıkmıştı. Ekipler tarafından Özdil'in evinin kaçak olan jeneratör dairesi, müştemilat, bodrum kat ve pergole yerine yaptırdığı çelik iskeletlerin kaçak olduğu ortaya çıkmıştı.

Gazeteci Yılmaz Özdil'in Bitez Mahallesi Aktur Sitesi'nde bulunan deniz manzaralı villasının bir bölümü kaçak çıkmıştı. Özdil'in 142,5 metrekare ofis olarak satın alığı yapıyı ek kaçak inşaatlarla 310 metrekarelik bir villaya çevirdiği anlaşılmış ve imar affına başvuran Yılmaz Özdil'in yalan beyanda bulunduğu gerekçesiyle villaya aldığı yapı kayıt belgesi de iptal edilmişti. Villanın üzerine kayıtlı olduğu eşi Hülya Özdil hakkında da Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştu. Hülya Özdil'in üzerine kayıtlı villadaki kaçak yapılar 2018 yılında imar affına başvurularak yasallaştırılmak istenmişti. Hülya Özdil'in imar affına başvurduğu sırada yapının ticari alanda kaldığını bildirmediği de yapılan incelemeler sonucu gün yüzüne çıkmıştı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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