Yılmaz Ovalı Parkı açıldı
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Yılmaz Ovalı Parkı açıldı

Yılmaz Ovalı Parkı açıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Karacabey Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan parklara Yılmaz Ovalı Parkı da eklendi.

Karacabey Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan parklara Yılmaz Ovalı Parkı da eklendi.

Abdullahpaşa Mahallesi'nde bulunan ve daha önce adliye lojmanlarının yer aldığı alanda, lojmanların kullanım dışı kalması sebebiyle yıkım kararı alınmıştı. Bunun üzerine Karacabey Belediyesi bölge halkından gelen park taleplerini karşılamak için bu alanı parka çevirme kararı aldı ve yapılan çalışmaların ardından oluşturulan parkta modern görünümlü sosyal alanlar, çocuk oyun gruplarının yanı sıra aile çay bahçesi de yapıldı.

Gece yapılan ve ilginin büyük olduğu açılış töreninde konuşan Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, ilçeye yeni bir park kazandırmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Ali Özkan, mahalle sakinlerinden gelen talep üzerine atıl durumdaki alanı güzel bir park haline getirdiklerini belirterek, "Buradaki kalabalığı ve çocuklarımızın coşkusunu görünce bunun güzel bir hizmet olduğunu düşünüyorum" dedi.

Başkan Ali Özkan, "Parkımıza Karacabey'imize milletvekili olarak hizmet eden, Plan Bütçe Komisyonu Başkan Vekilliği görevinde bulunan rahmetli Yılmaz Ovalı'nın ismini vermeyi uygun gördük. Yılmaz Ovalı, milletvekili olarak ilçemizi, Bursa'mızı mecliste başarıyla temsil etti. Bursa'mızın hak ettiği payı alması için gayret gösterdi. İlçemizde de Kurşunlu Balıkçı Barınağı, Okullar Bölgesi ve Canbolu Köprüsü düzenlemesi gibi birçok hizmette imzası var. Yılmaz Ovalı'yı bir kez daha rahmetle, minnetle ve şükranla anıyoruz" dedi.

Açılış konuşmalarının ardından Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, DP İlçe Başkanı Zeki Gülan ve Abdullahpaşa Mahallesi Muhtarı İsmet Karan, vatandaşlarla ve çocuklarla birlikte açılış kurdelesini kesti. - BURSA

Yılmaz Ovalı Parkı açıldı
Yılmaz Ovalı Parkı açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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