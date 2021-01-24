Yılmaz Morgül'den Bülent Ersoy'a tepki!
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Yılmaz Morgül'den Bülent Ersoy'a tepki!

24.01.2021 15:20 | Son Güncelleme: 24.01.2021 15:24
Yılmaz Morgül'den Bülent Ersoy'a tepki!

Bir süredir kick boks dersi alan Yılmaz Morgül, Nişantaşı'nda sokak ortasında yüksek tekme hareketi yaparak basın mensuplarına poz verip "Arkadaşlar siz istediniz ben de hareketin kralını yaptım" dedi.

Bir süredir kick boks dersi alan Yılmaz Morgül, Nişantaşı'nda sokak ortasında yüksek tekme hareketi yaparak basın mensuplarına poz verip "Arkadaşlar siz istediniz ben de hareketin kralını yaptım" dedi.

Çevredeki meraklı bakışlar arasında yaptığı mini şovla herkesi şaşırtan 57 yaşındaki şarkıcı, ardından basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet etti.

'Mümkünse başka hayvanlar giymesin'

Kendisinin kürk kullanmadığını belirten Yılmaz Morgül, "Kürke karşıyım, kürkü yalnızca hayvanlar giyer, mümkünse başka hayvanlar giymesin" ifadelerini kullandı.

Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz günlerde yine kürk nedeniyle polemik yaşadığı Bülent Ersoy'la ilgili soru üzerine, "Bülent Hanım büyük bir sanatçı ama kalkıp bu dönemde pek çok insan ekonomik olarak zor günler yaşarken, çıkıp 'ben asgari ücretlilere üzülüyorum' deyip arkasından 50 bin TL'lik kürk alması gerçek sanatçıya yakışmaz, kabul edilemez. En azından birkaç tane ailenin kirasını ödeyebilir ya da bu dönem çalışmayan orkestra elemanlarına yardımcı olabilirdi. Siz bilemezsiniz de ben her şeyi bilirim. Çok iyi biliyorum" dedi.

'At da magazini sevmiyor ben de sevmiyorum'

Yılmaz Morgül, oyuncu Gonca Vuslateri'nin bir televizyon muhabirine saldıran bir atın görüntüsünü paylaşıp altına 'At da magazini sevmiyor ben de sevmiyorum' şeklindeki sözlerine tepki gösterdi.

Morgül, Vuslateri'ye tepkisini "Gonca takındığın bu tavrı kabul etmiyorum, bunu kabul etmiyorum" sözleriyle dile getirdi.

Kaynak: Hürriyet

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