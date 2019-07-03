Yılmaz: "Mersin'de milli yüzücüler yetiştirmek istiyoruz"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Atatürk'ün 'Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur' sözünü hatırlatarak, "Yüzme eğitimleri ile milli yüzücüler yetiştirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Yılmaz, 2019 sezonu yaz okulları kapsamında düzenlenen yüzme kurslarının açılışını gerçekleştirdi. Programın açılışında konuşan Toroslar Belediye Başkanı Yılmaz, "Şimdi çocuklar için tatil yapma, spor yapma zamanı. Çocuklarımız yıl boyunca çalıştılar, yaz tatiline girdiler. Yaz tatillerini yüzme öğrenerek değerlendirmeleri çok güzel. Çocuklarımız, bir sporun tekniğini öğrenir ve yapabilirse özgüveni gelişir, sportmen kişiliğiyle toplum içerisinde öne çıkar. Biz de çalışmalarımızla bunu hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Toroslar'da yüzme bilmeyen çocuk kalmasın istiyoruz"

Yaz okulları kapsamında açılan yüzme kursuna ilginin fazla olmasından mutluluk duyduklarını belirten Yılmaz, "Buradan bir çocuğumuzun bile bu sporu profesyonel bir şekilde yapmasına vesile olabilirsek ne mutlu bize. ve ben eminim çocuklarımızın arasından birçok lisanslı sporcu, Türkiye, Avrupa ve dünya şampiyonu çıkacak. Bizi de gururlandıracaklar inşallah. Ben çocuklarımıza güveniyorum. Bizim de görevimiz bu çalışmaları devam ettirmek ve geliştirmek. Bu tabloyu gördükçe, çocuklarımızın yüzü güldükçe bizim de yüzümüz gülecek ve mutlu olacağız. Kurslarımızda emeği geçen personelimize, antrenörlerimize ve çocuklarını bilinçli bir şekilde spor aktivitelerine gönderen ailelerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Başkan Yılmaz, programda çocuklarla sohbet ederek kendilerine yüzme bonesi hediye etti.

Çukurova Mahallesi'nde bulunan Toroslar Belediyesi Olimpik Yüzme Havuzunda uzman antrenörler eşliğinde verilen yüzme kursları, 4 haftalık 2 etaptan oluşuyor. Yaklaşık bin 500 öğrencinin kayıt yaptırdığı kurstan 7-18 yaş aralığındaki çocuklar ve gençler faydalanıyor.

19 Temmuz'da bitecek birinci etap kurslarının ardından 2'nci etap kursların kayıtları ise 10 Temmuz'da başlıyor. - MERSİN

Kaynak: İHA