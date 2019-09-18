Yılmaz: "İyi izler bırakmak için çalışmalıyız"

18.09.2019 17:39

SAMSUN (İHA) – AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, "Yaptığımız tüm hizmetlerde ayrım olmaksızın hepimiz iyi izler bırakmak için çok çalışmalıyız" dedi.



Yerel yönetim çalışmaları kapsamında il gezilerini sürdüren ve Ordu'nun Ünye, Fatsa ile Samsun'un Çarşamba ilçelerinde ziyaretler gerçekleştiren Samsun Milletvekili Yılmaz, Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı'yı makamında ziyaret etti. Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan'ın da katıldığı programda meclis ve parti üyeleri de hazır bulundu. Ünye Belediyesi'nin çalışmaları hakkında bilgi alan Yılmaz, belediye başkanı Tavlı ve meclis üyeleriyle istişarelerde bulundu. Ünye'den sonra Fatsa Fatsa ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi (OSB)'ni ziyaret eden Yusuf Ziya Yılmaz'a AK Parti Ordu Milletvekili Ergün Taşçı, Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, AK Parti Ünye İlçe Başkanı Kenan Selim Argan, AK Parti Fatsa İlçe Başkanı İsa Yüksel ve meclis üyeleri eşlik etti. Organize Sanayi Bölgesi'nde yüzlerce Kuzey Kafkas Giyim Sanayi'yi gezerek, Kuzey Kafkas Tekstil'in Yönetim Kurulu Üyesi Ethem Rasim Uysal'dan işletme hakkında bilgi alan Yılmaz, kalkınma, iş AŞ için üretime vurgu yaptı.



"Yerel yönetimler ahenk içinde olmalı"



Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, Fatsa ve Ünye programı sonrasında AK Parti Çarşamba İlçe Başkanlığı'nın Yönetim Kurulu İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı, burada yerel yönetimlerin kentin tarihten gelen dokusu, değerleri, ihtiyaçlarını gözeterek hareket etmesinin gelişim ve mutlu şehirler olgusunu artıracağını söyledi. Yerel yönetimlerin, kentin, halkın oluşan güçlü bağ ile bir bütünlük sağlaması, ahenk içinde olması gerektiğinin altını çizen Yılmaz, "AK Parti iktidarı döneminde bunun sağlanması ve uygulanması için büyük mücadeleler verildi. Yerel yönetimler kentle, halkla ne kadar çok kucaklaşırsa mutlu şehir tablolarının ortaya çıktığını yaşayarak gördük. Bunun için her kademeden temsilcilerin bu hassasiyeti gözeterek çalışmalarını yürütmesi gerekli. Hepimiz iyi izler bırakmak için çalışmalıyız. Bunun sağlamanın tek yolu ise gönüllere girerek halkımıza, şehirlerimize en iyi hizmeti vermekten geçiyor" diye konuştu.



Türkiye'nin zor bir dönemden geçtiğine vurgu yapan AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, "Bu süreçte ülkemizin dimdik ayakta durması için üzerimize düşen ne görev varsa eksiksiz yapmak zorundayız. Kimileri ayrı sevdalara yönelebilir ama bizim tek rotamız güçlü Türkiye'ye açılan yelken olmalıdır. Ekonomimizin daha da güçlenmesi, sınırlarımızda yaşanan sıkıntıların bertaraf edilmesi, iç ve dış mihrakların kirli oyunlarının bozulması, terör örgütlerinin yeniden doğmamak üzere bitirilmesi için büyük mücadeleler veriliyor. Allah'ın izniyle Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde büyük bir kucaklaşma ile ülkemiz tüm sıkıntılarını tek tek aşacak. Buna inancımız tam ve bu doğrultuda elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz" şeklinde sözlerini noktaladı. - SAMSUN

Kaynak: İHA