Yılmaz: "İstanbul seçimleri inşallah şaibesiz bir şekilde gerçekleşecek"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "İstanbul seçimleri inşallah şaibesiz bir şekilde gerçekleşecektir. Bütün partiler ve kurumlar azami dikkati gösterecekler ve son derece sağlıklı, şeffaf bir ortamda halkın iradesi sandığa yansıyacak." dedi.

Yılmaz, partisince Bingöl'ün Ilıcalar beldesinde düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı.

Burada partililerin ve vatandaşların bayramını kutlayan Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, 23 Haziran'da İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenileceğini hatırlattı.

İstanbul'da 150 bin Bingöllünün bulunduğunu anlatan Yılmaz, vatandaşlara AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'a destek çağrısı yaptı.

Yılmaz, İstanbul'un Türkiye'nin bir minyatürü olduğunu ifade ederek şunları kaydetti:

"İstanbul'da 150 bin Bingöllü kardeşimiz bulunuyor. Bu sayının ötesinde Bingöllülerin değişik çevrelerle kurduğu ilişkileri sinerjileri var. Her bölgeden Bingöllülerin çevresi var, arkadaşları var, komşuları var. Dolayısıyla Bingöl olarak adayımız Binali Yıldırım'a elimizden gelen tüm desteği vereceğiz. Bu anlamda çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yaşayan insanların CHP'nin geçmişte neler yaptığını gayet iyi bildiklerini dile getiren Yılmaz, vatandaşların CHP'nin yasakçı zihniyetini ve hizmet yerine sadece laf üreten anlayışını da iyi bildiğini söyledi.

Yılmaz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Millete tepeden yaklaşan, milletin derdiyle dertlenmeyen zihniyetini de biliyorlar. Dolayısıyla bu çerçevede baktığımızda Doğu, Güneydoğu kökenli vatandaşlarımızın ben bu seçimlerde çok daha güçlü bir şekilde Binali Yıldırım'ı destekleyeceklerine inanıyorum. Hem İstanbul'un geleceği adına hem ülkemizin geleceği adına mutlaka üst düzeyde bir destek vereceklerine inanıyorum. Biz de Bingöllüler olarak, Bingöl teşkilatları olarak elimizden gelen gayreti sarf edeceğiz."

"İstanbul seçimleri İnşallah şaibesiz bir şekilde gerçekleşecek"

Halkın iradesinden kimsenin çekinmemesi gerektiğini belirten Yılmaz, İstanbul seçimlerinin Türkiye'nin demokratik olgunluğunu tüm dünyaya göstermek için bir fırsat oluşturduğunu dile getirdi.

İstanbul seçimlerinin hem İstanbul hem de ülke için hayırlara vesile olması temennisinde bulunan Yılmaz, şunları kaydetti:

"İstanbul seçimleri inşallah şaibesiz bir şekilde gerçekleşecektir. Bütün partiler ve kurumlar azami dikkati gösterecekler ve son derece sağlıklı, şeffaf bir ortamda halkın iradesi sandığa yansıyacak. Biz AK Parti olarak hep şuna inandık, millet ne derse başımızın gözümüzün üstünde. Biz elbette milletimize kendimizi anlatmaya, ikna etmeye çalışırız ama son karar, son söz milletindir. Sonuca da her zaman saygı gösterdik, bu seçimde de göstereceğiz. Ama bütün partilerin böyle yaptığını söylememem doğrusu. Özellikle ana muhalefet partisi geçmişte milletten umduğu desteği bulamayınca milleti suçlayıcı bir havaya girdiğini hep gördük. İnşallah onlarda bu sefer böyle davranmazlar. Bütün parti ve kurumların gözetimi altında hiç kimsenin hakkının bir başkasına geçmediği, milletin iradesinin olduğu gibi sandığa yansıdığı bir seçim yaşarız İnşallah. Türkiye demokrasisiyle ilgili hiçbir şekilde geçerliliği olmayan bir takım iddialar ortaya atanlara İnşallah bu seçim çok güzel bir cevap olacaktır."

Bayramlaşma törenine, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, il, ilçe ve belde belediye başkanları, partililer ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA