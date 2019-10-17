Yılmaz'ın eserleri, Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde

17.10.2019 10:10

Üniversite ve kent etkileşimine örnek teşkil eden uygulamalara imza atan Trakya Üniversitesi, kültür sanat etkinlikleri kapsamında, önemli bir sergiye daha ev sahipliği yaptı.



Geleneksel ve modern değerleri kent kültürünün mirasıyla harmanlamak için her yıl bir dizi sergi ve organizasyonun Trakya Üniversitesi bünyesinde gerçekleşmesine öncülük eden Güzel Sanatlar Fakültesi, Edirne'nin önemli sanat değerlerinden biri olan Ressam Tayyip Yılmaz'ı ve seçkin eserlerini sanatseverlerle buluşturdu.



Edirne'de kültür ve sanat üzerine temellenen pek çok unutulmaz eserin sanatkarı olan usta Ressam Tayyip Yılmaz, sanat yaşamının farklı dönemlerinde ürettiği birbirinden renkli eserleriyle kültür ve sanat meraklılarını bir araya getirdi.



1950'lerde başlayan ve günümüze kadar devam eden resim ve sanat serüveni içerisinde tüm mesleki yaşamına yayılan pratiğinin ve sanatçı kimliğinin fotoğraf ve resimleri üzerinden izleyiciyle buluştuğu "Tayyip Yılmaz Retrospektif Resim Sergisi"ne ilgi yoğun olurken, akademi ve sanat camiası ile pek çok sanatsever Güzel Sanatlar Fakültesi'nde buluştu. Sergi açılışında 89'uncu yaş günü kutlanan usta sanatçı Tayyip Yılmaz, doğum günü pastasının mumlarını üflerken binlerce resim ve fotoğraf arşivinin bulunduğu Kaleiçi'ndeki evinin müze olmasını diledi. Sergi açılışına, Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Melihat Tüzün, Tayyip Yılmaz'ın ailesi, akademisyenler ve çok sayıda sanatsever katıldı. - EDİRNE

Kaynak: İHA