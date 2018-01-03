Yılmaz: "Gülsan'ı Daha İyi Bir Yere Taşıyacağız"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, "Gülsan Sanayi'yi daha iyi bir yere taşımak için elimizden geleni yapacağız" dedi.



Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Havza Muhtarlar Derneği tarafından organize edilen istişare ve değerlendirme toplantısına katılarak muhtarların sorunlarını dinledi.



"İran'ı karıştıranlar zil takıp oynuyor"



Başkan Yusuf Ziya Yılmaz, İran'da yaşanan gelişmelerin geçtiğimiz yıllarda Türkiye'de de gerçekleştirilmek istendiğini belirterek, "Bu coğrafyadaki ülkeleri sürekli kurcalıyor, sürekli didikliyorlar. Sıra İran'a geldi. Orayı karıştıranlar şimdi zil takıp oynuyorlar. Bu duruma düşmemek için birlik ve beraberlik içinde olmamız önemli. Bizim ülkemize de diş biliyorlar. Geçmişte hatırlayın, birkaç yıl önce Gezi olayları yaşandı bu ülkede. Daha ileri gidildi darbe girişimi oldu. Ama milletimiz bir oldu, birlik oldu. Bunlara fırsat vermedi. İnsanlar birlik ve beraberliğe katkı verdiği sürece insanlaşır, değer kazanır. Hiçbirimizin birbirimize ihtiyacı olmayabilir. Öyle zannedebiliriz. Ama yalnızlık Allah'a mahsustur. Tek başına hiçbir şeyiz. Birlik ve beraberlikten her zaman şehirler, ülkeler ve insanlık kazanır. O bakımdan bu birlik ve beraberliğin devamını diliyorum" diye konuştu.



"Gülsan Sanayi'yi daha iyi bir yere taşıyacağız"



Samsun'un her metrekaresine hizmet ettiklerini, hiçbir ilçeyi diğerinden ayırmadıklarını ifade eden Başkan Yılmaz konuşmasını şu sözlerle tamamladı: "Şehrimizdeki tüm muhtarlarımız bizler gibi seçilmiş oldukları dönem içerisinde mahallelerine en fazla hizmeti yapıp yetiştirmeye çalışıyor. Nasıl belediye başkanımız Murat İkiz 'Şunu halledeyim, bunu da tamamlayayım' diyorsa, nasıl ki ben dün belediye başkanı olmuş gibi canla başla olarak çalışıyorsam sizlerde muhtarlar olarak sizi seçen vatandaşlarımızın karşısına çıktığınızda yüzünüzün ağarması için, mahcup olmamanız için hayal ettiğiniz ve sözünü verdiğiniz şeyleri yapmayı istiyorsunuz. Bundan daha doğal bir şey olamaz. Bunları bize iletmek kadar doğal bir şeyde olamaz. Ama bu hırs boyutuna geçmemeli. 'Bunları yapamadık, edemedik' diye gücenmemeli. Allah şahidim olsun hiç birinizin istek ve talebini önemsiz görmüyorum. Ama önem sırasına göre değerlendirmek zorundayız. Benim nasıl heyecanım varsa sizin heyecanlarınızda benim ki kadar muteberdir. Mesela size bir heyecanımı söyleyeyim. Gülsan Sanayi Samsun'un kalbinde kanayan bir yara bana göre. Şehir içinde yer alan Gülsan Sanayi'yi bulunduğu alandan daha ferah bir alana taşıyarak mevcut yeri projelendireceğiz. Öyle kolay bir iş değil. Bin 200 esnaf var. Başka bir yere taşımak için aşağı yukarı 200 milyon TL para gerekiyor. Bununla uğraşıyorum. Bu benim heyecanım. Sizin heyecanınızda en az Gülsan gibi önemlidir. Hayatın en önemli dinamiği, en büyük enerjisi bugün şunu, yarın bunu halledeyim güdüsüdür. Bu çalışma arzusu ile hep birlikte güzel bir mahalle, güzel bir şehir bırakalım geleceğe." - SAMSUN