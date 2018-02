Yılmaz: "Gülsan esnafını mağdur etmeden daha güzel bir yere taşıyacağız"

SAMSUN - Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, amaçlarının Gülsan Sanayi Sitesi esnafını mağdur etmeden daha güzel bir yere taşımak olduğunu söyledi.

Başkan Yusuf Ziya Yılmaz, Gülsan Sanayi Sitesi esnafının taşınacağı yerleri meclis üyeleri ve AK Parti yönetimine tanıttı. Başkan Yılmaz, Derecik, Toybelen ve Badırlı olmak üzere 3 yere taşınması planlanan Gülsan Sanayi esnafının mağduriyet yaşamayacağını belirtti. Hızla devam eden çalışmaların olduğu yerleri meclis üyelerine gösteren Başkan Yılmaz, karşılıklı konuşarak, kimseyi incitmeden bu süreci yürütmek istediklerini belirtti. 250 bin metrekarelik Gülsan Sanayi Sitesi'nin yerine yeşil alan ve bir cami yapmayı planladıklarını vurgulayan Başkan Yılmaz, böyle bir alana Samsun'un ihtiyacı olduğunu belirtti. Meclis üyeleri ile otobüse binen Başkan Yılmaz, seyir halindeyken yapılan çalışmaları anlattı.

"Gülsan Sanayi'nin yerini bu şehre armağan edeceğiz"

Yılmaz şöyle konuştu: "Gülsan Sanayi esnafını bir yere taşımak çok kolay bir iş değil. Bunun için çok geniş bir alan gerekiyor. O kadar büyük bir alanı bizim üretmemiz çok mümkün olmadı. Bu konuda spekülasyon olmasın diye arazi konusu fazla dillendirmedik. Ama bu sefer de Gülsan Sanayi esnafından 'nereye gideceğiz, ne olacak' diye sorular gelince Gülsan Sanayi Sitesi'nin taşınacağı yeri geciktirmedik. Gülsan Sanayi'de durdukları sürece mal sahiplerinin her geçen gün malı değersiz hale geliyor. Oradaki mal sahiplerinin, mallarının değeri daha fazla düşmeden bu malların değerini bir an önce ödememiz gerekiyor. Kiracılar için orada biraz daha durmak avantajlı olabilir. Ama mal sahipleri için durum böyle değil. Bu durum Gülsan Sanayi'deki mal sahiplerine karşı bir haksızlıktı. Peki, biz Gülsan Sanayi'nin yerine ne yapacağız? Biz Gülsan Sanayi'nin yerini bu şehre armağan edeceğiz. Gülsan'ın olduğu 250 dönümlük yer yeşil alan haline gelecek. Rekreasyon alanı haline gelecek. Bu rekreasyon alanı içerisine şehrimizin de ihtiyacı olan bir cami yapmayı düşünüyoruz. Buradaki esnafı asla mağdur etmeden bu süreci titizlikle yürüteceğiz. Esnafımızdan bize yardımcı olmalarını istiyoruz. Bu konuda esnafımızın soru, öneri ve taleplerini almaya her zaman hazırız."

"Süreci istişare ile yürüteceğiz"

Gülsan Sanayi'nin 1990'dan sonra plansız hale geldiğini belirten Yılmaz, "Ben belediye başkanı olduğumda Gülsan Sanayi'nin planlama süreci bitmişti. Biz o zaman neden burayı kaldırmadık çünkü şehrin önünde o zaman çok iş vardı. Büyükşehir Belediyesi'nin karşısında gıda toptancıları vardı. Piazza AVM'nin orada otogarımız vardı. Şehrin çöp istasyonu Yılanlı Dere'deydi. Şehrin atıkları, kanalizasyonları limana akıyordu. Bunları hep taşıdık. Şehrimizi bu çirkin görüntülerden kurtardık. Tabii, tramvay projesi de iktisadi olarak bize büyük bir yük getirdi. Şimdi Gülsan Sanayi için elimizi taşın altına koyma zamanımız geldi. Bugün AK Parti İl Yönetim Kurulumuza, Belediye Meclis Üyelerimize bu alanı tanıttık. Önümüzdeki günlerde sivil toplum kuruluşu temsilcilerimizi de buraya davet edeceğiz. Buradaki süreci istişare ile birbirimizi incitmeden sürdüreceğiz. Amacımız Gülsan Sanayi esnafını, mal sahibi yapabildiklerimizi mal sahibi yaparak şehircilik adına da güzel bir yere taşımak. Esnafımızı hep bir yere taşımak isterdik fakat yer sıkıntımız olduğu için dükkan sayılarını üç yere böleceğiz" şeklinde konuşu.

Geziye AK Parti İl Başkanı Hakan Karaduman, İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, bazı belediye başkanları ve meclis üyeleri katıldı. Gezinin ardından Başkan Yılmaz, misafirlerini Golf Kulübü'nde ağırladı.