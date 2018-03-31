Yılmaz: "Gençlik Kolları Siyasetin İlkokuludur"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, "Kongrede tarihi bir kareografi yaparak bizleri duygulandıran gençlik kollarına canı gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Seçim İşleri Başkanı Nureddin Çelik'i makamında ağırladı.

AK Parti'nin bir siyaset okulu olduğunu ve gençlik kollarının da bu okulun ilk ayağı olduğunu belirten Başkan Yusuf Ziya Yılmaz, "Öncelikle geçtiğimiz hafta sonu Cumhurbaşkanımızın Samsun'a teşriflerinde muhteşem bir kareografi ile Cumhurbaşkanımız da dahil olmak üzere tüm katılımcılara duygusal anlar yaşatan tüm genç kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Ben AK Parti'de gençlik kollarını siyasetin ilkokulu olarak görüyorum. Yaklaşık 10 yıldır Samsun'da Gençlik Kolları Başkanlığı görevini yürüten ve AK Parti Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla gerçekleştirilen kongreyle birlikte İl Başkanımız Hakan Karaduman'ın yönetiminde görev alan Caner kardeşimiz bu okuldan mezun oldu. Şimdi onun yerine bir başka kardeşimiz bayrağı alacak. Önümüzdeki hafta yapılacak olan AK Parti Samsun İl Gençlik Kolları 5. Olağan Kongresinin şimdiden hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" diyerek ziyaretinden dolayı Çelik'e teşekkür etti.

Ziyarette eski Gençlik Kolları Başkanı olarak AK Parti Samsun İl Yönetim Kurulu Üyesi Caner Göktepe de yer aldı. - SAMSUN