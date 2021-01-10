Yılmaz Erdoğan ve gizemli arkadaşı yürüyüşte
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Yılmaz Erdoğan ve gizemli arkadaşı yürüyüşte

10.01.2021 08:07 | Son Güncelleme: 10.01.2021 08:11
Yılmaz Erdoğan ve gizemli arkadaşı yürüyüşte

HEMEN UZAKLAŞTILARYılmaz Erdoğan geçtiğimiz cuma günü Etiler'deydi.

HEMEN UZAKLAŞTILAR

Yılmaz Erdoğan geçtiğimiz cuma günü Etiler'deydi. Ünlü oyuncu, genç bir kadınla ara sokaklarda yürürken objektife yansıdı. Aniden karşılarına çıkan muhabirler, ikiliyi panikletti. Erdoğan ve arkadaşı birbirinden hemen uzaklaştı.

"TAMAM KAYBOL!"

Yılmaz Erdoğan, soru soran muhabiri "Tamam kaybol!" diyerek tersledi. Çok sinirlenen oyuncu, adımlarını hızlandırarak uzaklaştı. Erdoğan, muhabirler tarafından takip edilmediklerinden emin olmak için de sık sık arkasını kontrol etti.

Yılmaz Erdoğan, objektifleri görünce arkadaşından uzaklaştı.

Gazetecilerin gittiğini sanan Yılmaz Erdoğan, birkaç dakika sonra arkadaşıyla yürüyüşüne devam etti.

Kaynak: Hürriyet

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