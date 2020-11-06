Yılmaz Erdoğan "Öğrence" programı ne zaman başlıyor? Öğrence hangi kanalda, saat kaçta?

TRT 2'nin yeni programı "Yılmaz Erdoğan ile Öğrence", 7 Kasım'dan itibaren başlıyor. Peki, Öğrence hangi kanalda, saat kaçta? Yılmaz Erdoğan "Öğrence" programı ne zaman başlıyor?

Erdoğan yazar, yönetmen ve oyuncu olarak birikimini yazar adayları, sinema ve tiyatroseverlerle "Öğrence" programında paylaşacak. Yılmaz Erdoğan "Öğrence" programı ne zaman başlıyor? Öğrence hangi kanalda, saat kaçta?

YILMAZ ERDOĞAN "ÖĞRENCE" PROGRAMI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

TRT 2'nin yeni programı "Yılmaz Erdoğan ile Öğrence", 7 Kasım'dan itibaren her cumartesi saat 20.00'de ekrana gelecek.

Erdoğan yazar, yönetmen ve oyuncu olarak birikimini yazar adayları, sinema ve tiyatroseverlerle paylaşacak.

ÖĞRENCE PROGRAMI HAKKINDA

Yazıp yönettiği filmlerde seyirciyi farklı hikaye geleneklerinin örnekleriyle buluşturan, 1980'li yıllarda başladığı televizyon odaklı senaryo yazarlığına, 1990'lı yıllarda tiyatro, 2001 yılında da sinema ile devam eden Yılmaz Erdoğan, programda tüm tecrübe ve birikimini izleyiciye aktaracak.

Bir sınıf ortamında geçen ve 13 bölümden oluşan programda Erdoğan, senaryo yazarlığı alanına meraklı olan ve yazmak isteyen her yaştan yazar adaylarına yol gösterecek.

Erdoğan, öğrenme ile eğlenceyi birleştiren bir üslubuyla uluslararası kurallara uygun biçim-içerik dengesi içinde senaryo yazma tekniklerini kendine has diliyle anlatacak.