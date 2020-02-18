Yılmaz Erdoğan "Münaşaka" ile yeniden sahnelere döndü

18.02.2020 20:12 | Son Güncelleme: 18.02.2020 20:12

Yönetmen, oyuncu ve yazar Yılmaz Erdoğan, tek kişilik gösterisi "Münaşaka" ile 2 yıl aradan sonra yeniden sevenleriyle bir araya geldi.

BKM'den yapılan açıklamaya göre, uzun yıllar kapalı gişe oynayan tiyatro oyunlarının yanı sıra "Vizontele"den itibaren yaptığı sinema filmleriyle büyük beğeni toplayan ünlü sanatçı, ilk olarak 2016 yılında sahneye koyduğu gösterisi "Münaşaka"nın yeni gösterimini BKM Tiyatro'da sanatseverlerin beğenisine sundu.

Erdoğan'ın gündelik hayata dair kahkaha garantili tespitleri ve kariyeri hakkında merak edilenlerin yer aldığı, ayrıca seyirciyi davet ettiği gösterinin ilk etkinliği yoğun ilgi gördü.

Kapalı gişe olarak gerçekleşen gösteride aynı zamanda ünlü sanatçı, geçen 2 yıl boyunca yaşadığı olayları, edindiği gözlemleri ve anektodlarını seyirciyle paylaştı.

Yaklaşık 2 saat süren gösterinin sonunda Erdoğan, yakın zamanda okurlarla buluşan "Bin Aşık Yılı Uzakta" adlı şiir kitabından "Sine-i Şiir" adlı eserini okudu.

Kaynak: AA