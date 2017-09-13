Yılmaz Erdoğan'ın Kızı Berfin, Şarkıcı Edis ile Yakalandı

Yılmaz Erdoğan'ın eski eşi Sanem Oktar'dan olan kızı Berfin Erdoğan, 21 yaşına girdi. Önceki gün arkadaşlarıyla Bebek'te takılan Berfin'in yanında şarkıcı Edis de vardı.

FLAŞLAR PATLAYINCA EDİS TELAŞLANDI

Arkadaş grubunun arasında şarkıcı Edis Görgülü de vardı. Flaşlar patlayınca Edis telaşlandı. Şaşkınlığı geçtikten sonra sıkı dost olduklarını söyledi. Berfin'in başındaki çiçekli taç dikkat çekti. İkili arkadaşları ile aynı taksiye binip uzaklaştı.