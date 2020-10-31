Yılmaz Erbek Apartmanı'nın enkazından market kasiyerinin cesedi çıkarıldı
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Yılmaz Erbek Apartmanı'nın enkazından market kasiyerinin cesedi çıkarıldı

31.10.2020 20:04 | Son Güncelleme: 31.10.2020 20:08
Yılmaz Erbek Apartmanı'nın enkazından market kasiyerinin cesedi çıkarıldı

İZMİR'de meydana gelen 6.6'lık depremde çöken Yılmaz Erbek Apartmanı'nın zemin kattaki enkazından bir erkeğe ait ceset çıkarıldı.

İZMİR'de meydana gelen 6.6'lık depremde çöken Yılmaz Erbek Apartmanı'nın zemin kattaki enkazından bir erkeğe ait ceset çıkarıldı. Cesedin apartmanın en alt katındaki markette kasiyer olarak çalışan Serhat Er'e ait olduğu tespit edildi.

Ege Denizi'nde, dün saat 14.51'de merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi olan 6.6 büyüklüğünde meydana gelen drepremde 17 bina yıkıldı. Halen 9 bina enkazında arama kurtarma faaliyetleri sürdürülüyor. Saatler ilerledikçe umutlu bekleyiş, yerini endişeye bırakıyor. Depremde İzmir'in Bayraklı ilçesindeki Yılmaz Erbek Apartmanı'nı da çöktü. Enkazda dün başlatılan arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor. Yılmaz Erbek Apartmanı'nın zemin katındaki enkazda yapılan arama- kurtarma çalışmasında ekipler, bir erkeğe ait cesede ulaştı. Cesedin, apartmanın en alt katındaki markette kasiyer olarak çalışan Serhat Er'e ait olduğu tespit edildi. 


- İzmir
Yılmaz Erbek Apartmanı'nın enkazından market kasiyerinin cesedi çıkarıldı
Yılmaz Erbek Apartmanı'nın enkazından market kasiyerinin cesedi çıkarıldı
Yılmaz Erbek Apartmanı'nın enkazından market kasiyerinin cesedi çıkarıldı
Yılmaz Erbek Apartmanı'nın enkazından market kasiyerinin cesedi çıkarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muammer İRTEM

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