Yılmaz Erbek Apartmanı'nın enkazından 2 cansız beden daha çıkarıldı
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Yılmaz Erbek Apartmanı'nın enkazından 2 cansız beden daha çıkarıldı

02.11.2020 22:17 | Son Güncelleme: 02.11.2020 22:23

İzmir'deki depremde yıkılan Yılmaz Erbek Apartmanı'nın enkazından 2 kişinin daha cansız bedeni çıkarıldı.

İzmir'deki depremde yıkılan Yılmaz Erbek Apartmanı'nın enkazından 2 kişinin daha cansız bedeni çıkarıldı.

İzmir'de yaşanan 6.6'lık depremin ardından yan yatan ve daha sonra da kontrollü bir şekilde üst katları yıkılan Bayraklı ilçesindeki Yılmaz Erbek Apartmanı'ndan acı haber geldi. Arama kurtarma ekipleri, yoğun uğraşlar sonucu enkazdan 2 kişinin daha cansız bedenini çıkardı. Cenazeler Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü.

(İHA)

Yılmaz Erbek Apartmanı'nın enkazından 2 cansız beden daha çıkarıldı
Yılmaz Erbek Apartmanı'nın enkazından 2 cansız beden daha çıkarıldı
Yılmaz Erbek Apartmanı'nın enkazından 2 cansız beden daha çıkarıldı
Yılmaz Erbek Apartmanı'nın enkazından 2 cansız beden daha çıkarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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