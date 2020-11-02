Yılmaz Erbek Apartmanı'nın enkazında 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yılmaz Erbek Apartmanı'nın enkazında 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

02.11.2020 23:57 | Son Güncelleme: 03.11.2020 00:02

İzmir'de depremde yıkılan Yılmaz Erbek Apartmanı'nın enkazından 2 kişinin daha cansız bedeni çıkarıldı.

İzmir'de depremde yıkılan Yılmaz Erbek Apartmanı'nın enkazından 2 kişinin daha cansız bedeni çıkarıldı.

İzmir'de yaşanan 6.6'lık depremin ardından yan yatan ve daha sonra da kontrollü bir şekilde üst katları yıkılan Bayraklı ilçesindeki Yılmaz Erbek Apartmanı'ndan akşam saatlerinde acı haber gelmişti. Arama kurtarma ekipleri, yoğun uğraşlar sonucu enkazdan 2 kişinin cansız bedenini çıkarmıştı. Ekiplerin enkaz alanında devam eden çalışmaları sırasında 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Hayatını kaybedenlerin 3'ünün erkek, birinin ise kadın olduğu öğrenilirken, toplamda enkaz altından çıkarılan cansız beden sayısı 4'e yükseldi. Cenazeler Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürülürken, ekiplerin enkaz alanındaki çalışmalarının devam edeceği öğrenildi.

(İHA)

Yılmaz Erbek Apartmanı'nın enkazında 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı
Yılmaz Erbek Apartmanı'nın enkazında 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı
Yılmaz Erbek Apartmanı'nın enkazında 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı
Yılmaz Erbek Apartmanı'nın enkazında 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Rıza Bey Apartmanı'nın enkazında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı
Rıza Bey Apartmanı'nın enkazında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı
Rıza Bey Apartmanı enkazında 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı
Rıza Bey Apartmanı enkazında 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı
Yılmaz Erbek Apartmanı'nın enkazından 2 cansız beden daha çıkarıldı
Yılmaz Erbek Apartmanı'nın enkazından 2 cansız beden daha çıkarıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Özdağ Murat Kurum Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Danla Bilic Kıvanç Tatlıtuğ Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Erol Bulut Tamer Tuna Fatih Terim Emre Belözoğlu
Daha Fazla Kız İzmir Deprem Seferihisar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yılmaz Erbek Apartmanı'nın enkazında 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı - İzmir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.11.2020 00:02:30. #1.14#
title