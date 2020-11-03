Yılmaz Erbek Apartmanı'ndan 3 cansız beden daha çıkarıldı
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Yılmaz Erbek Apartmanı'ndan 3 cansız beden daha çıkarıldı

03.11.2020 06:28 | Son Güncelleme: 03.11.2020 06:33
Yılmaz Erbek Apartmanı'ndan 3 cansız beden daha çıkarıldı

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde depremde ilk iki katının çökmesiyle yan yatan Yılmaz Erbek Apartmanı'nda sürdürülen arama kurtarma çalışmalarında 3 kişinin daha cansız bedeni çıkarıldı.

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde depremde ilk iki katının çökmesiyle yan yatan Yılmaz Erbek Apartmanı'nda sürdürülen arama kurtarma çalışmalarında 3 kişinin daha cansız bedeni çıkarıldı. Dün akşam saatlerinden bu yana binanın enkazından çıkarılan ceset sayısı 7'ye ulaştı. 

İzmir'de merkez üssü Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonucunda Bayraklı ilçesinde bulunan Yılmaz Erbek Apartmanı, ilk iki katının çökmesiyle yan yattı. Bir süre vinç desteğiyle ayakta tutulan binanın üst katlarının ekiplerce kontrollü şekilde yıkılmasının ardından, dün akşam saatlerinden bu yana arama kurtarma çalışmaları yeniden başlatıldı. Ekipler sabah saatlerinde binanın enkazından 3 kişinin cansız bedenini çıkardı. Ambulansa konulan cenazeler, kimlik tespiti için Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gönderildi. 

GECE BOYUNCA 7 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİ ÇIKARILDI

Bu arada dün akşam saatlerinde yeniden arama kurtarma çalışmasının başlatıldığı Yılmaz Erbek Apartmanı'nda enkazından çıkarılan ceset sayısı 7'ye ulaştı. Ekipler, arama kurtarma çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

 


Yılmaz Erbek Apartmanı'ndan 3 cansız beden daha çıkarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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